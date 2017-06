Roland Garros 2017, il programma maschile di venerdì: Djokovic e Nadal sul Centrale - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Terzo turno, a livello maschile, sul rosso di Parigi. Il campo principale offre i due principali favoriti al successo finale: Rafael Nadal, in trionfo a Monte-Carlo, Barcellona e Madrid, e Novak Djokovic, reduce dalla finale di Roma e dall'avvio di un interessante connubio con Agassi. Partono, entrambi, in vantaggio. Nadal trova, per la prima volta in carriera, Basilashvili, georgiano autore di buone cose in stagione e qui puntuale con Simon e Troicki. Semifinalista a Lione, può complicare il cammino di Nadal, agilmente all'appuntamento dopo le vittorie con Paire ed Haase. Djoko pesca, invece, Schwartzman, specialista argentino fatale al nostro Napolitano. Probabile sigillo in tre.

Sul Lenglen, l'ostico Zeballos gioca con il folletto Goffin, spazio, poi, al padrone di casa Pouille, probabilmente il transalpino più atteso, per condizione e prestazioni di stagione. Il suo avversario, Ramos Vinolas, è di prima fascia, può uscirne un incontro da seguire.

Thiem, sull'uno, deve rinsaldare il suo status, respingere la minaccia Johnson. Lacrime americane dopo il secondo turno, un'emozione vera, viva. Oggi, a Johnson serve un'impresa, Thiem, sulla terra, è a un passo dall'élite. Dopo le finali di Barcellona e Madrid, insegue un titolo pesante. In precedenza, Dimitrov. Il bulgaro incrocia la racchetta con Ramos Vinolas. 3-1 Dimitrov al momento, lo scorso anno, a Madrid, assolo spagnolo. Sul due, Raonic - Garcia Lopez, infine, sul tre, il potente Vesely duella con un altro spagnolo, Bautista Agut.

Il programma

PHILIPPE CHATRIER COURT STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Nikoloz Basilashvili VS (4) Rafael Nadal

3RD RD Diego Schwartzman VS (2) Novak Djokovic

SUZANNE LENGLEN COURT STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Horacio Zeballos VS (10) David Goffin

3RD RD (16) Lucas Pouille VS (19) Albert Ramos-Vinolas

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (20) Pablo Carreno Busta VS (11) Grigor Dimitrov

3RD RD (6) Dominic Thiem VS (25) Steve Johnson

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (5) Milos Raonic VS Guillermo Garcia-Lopez

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Jiri Vesely VS (17) Roberto Bautista Agut