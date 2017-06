Roland Garros 2017, il programma femminile di venerdì - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Muguruza e Venus Williams, regine di Francia. Sul Centrale, terzo turno, la spagnola introduce il programma femminile con l'ostica Putintseva. Dopo l'affermazione tribolata con la Kontaveit - al primo turno successo sulla Schiavone per la Muguruza - la tennista di Caracas deve domare la Putintseva per proseguire la sua corsa alla seconda settimana. Venere fronteggia invece la Mertens, sorpresa d'avvio con la Gavrilova. Favorita, la Williams, a un passo, ancora una volta, dal quarto turno in un torneo Slam.

Sul Lenglen, risolta la querelle con Sara Errani, Kiki Mladenovic, osannata dal pubblico di casa, incrocia la racchetta con la Rogers, mentre Caroline Wozniacki gioca con la talentuosa Bellis. Periodico 60 alla Abanda, ora la danese prova a confermare la supremazia sulla speranza d'America, battuta, in stagione, a Dubai, 63 62.

Sull'uno, Kuznetsova - Zhang. 4-1 per la russa al momento, ma su terra il bilancio è in parità. Alterna, la Kuznetsova, al turno precedente. Assolo in tre con la Dodin. La Bacsinszky, perfetta con Sorribes Tormo e Brengle, sfida la Jabeur, tunisina col sorriso e gradita novità a questo punto della competizione. Dentro da lucky loser, poi il colpo con la Cibulkova, ora un nobile terzo turno.

Da seguire, infine, Tsurenko - Ostapenko. Due partite nel 2017, una W per parte, a Praga, sul rosso, 64 63 per la lettone, un passo avanti anche oggi. Attenzione, però, all'ucraina, di nuovo in palla dopo un periodo in difetto. La perentoria affermazione con la Makarova non è da sottovalutare.

Il programma completo