Roland Garros, Nadal inarrestabile. Fuori Dimitrov, Goffin k.o.

Rafa Nadal in azione contro Basilashvili. Fonte: Roland Garros/Twitter

Prosegue senza intoppi la cavalcata di Rafa Nadal al Roland Garros edizione 217. Il maiorchino, già vincitore in nove occasioni sulla terra rossa di Parigi, si è qualificato oggi per gli ottavi di finale del secondo Slam stagionale, annichilendo il georgiano Nikoloz Basilashvili in un match senza storia, dominato in un lungo e in largo e terminato con l'eloquente score di 6-0 6-1 6-0. Al prossimo turno il mancino di Manacòr affronterà il connazionale Roberto Bautista Agut, testa di serie numero diciassette del seeding parigino, che si è sbarazzato in tre set del ceco Jiry Vesely. Si chiude invece l'avventura di David Goffin sulla terra battuta degli Internazionali di Francia: il piccolo belga, numero dieci del tabellone, è stato costretto al ritiro durante il primo set (5-4 lo score in suo favore) dell'incontro che lo vedeva opposto all'argentino Horacio Zeballos. Per Goffin brutto infortunio alla caviglia destra, le cui conseguenze sono ora tutte da valutare.

David Goffin a terra dopo l'infortunio alla caviglia. Fonte: Roland Garros/Twitter

Il solito Grigor Dimitrov esce di scena già nella prima settimana: dopo essere stato in vantaggio nel primo set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il bulgaro è crollato clamorosamente alla distanza, per cedere di schianto in tre parziali di fronte alla maggiore solidità dell'asturiano, ora atteso da Milos Raonic. Il canadese, testa di serie numero cinque, ha infatti sfruttato al meglio i problemi fisici dello spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, costretto al ritiro in apertura di secondo set (dopo un primo parziale dominato dall'allievo di Piatti). Nella seconda parte del pomeriggio, in campo Dominic Thiem, impegnato con lo statunitense Steve Johnson, e Novak Djokovic, opposto all'argentino Diego Schwartzman. In chiusura di programma, spazio al francese Lucas Pouille, chiamato a superare l'esame Albert Ramos-Vinolas, il terraiolo spagnolo già finalista quest'anno a Montecarlo. I risultati dei match di terzo turno di questo venerdì al Roland Garros:

Raonic (5) - Garcia-Lopez 6-1 1-0 ritiro

Carreno Busta (20) - Dimitrov (11) 7-5 6-3 6-4

Vesely - Bautista Agut (17) 3-6 3-6 3-6

Basilashvili - Nadal (4) 0-6 1-6 0-6

Zeballos - Goffin (10) 4-5 ritiro