Atp Antalya - Out Troicki, Baghdatis al secondo turno

Dopo l'eliminazione di Denis Istomin, vera sorpresa della giornata di ieri, e quella di Coric, che conferma il suo scarso feeling con il verde, anche nella seconda giornata del neonato torneo turco ci sono alcuni upset.

Il primo turno del torneo ATP 250 Antalya risulta infatti indigesto al brasiliano Dutra Silva e ad un'altra testa di serie dopo Coric, Victor Troicki. Il brasiliano cede incredibilmente in due set all'indiano Ramanathan, che sarà quindi il primo avversario di Thiem. Il serbo, numero sei del seeding, invece si arrende in tre set all'argentino Carlos Berlocq, abile a non cedere dopo aver perso il primo parziale per 6-3 e a ribaltare l'inerzia della partita all'inizio del secondo set quando strappa a Troicki il servizio per due volte consecutive. Il terzo parziale segue lo stesso copione e l'argentino strappa facilmente il pass per il secondo turno dove affronterà Marcos Baghdatis. Il cipriota, a differenza dei due atleti precedenti, rispetta il pronostico demolendo Basilashvili con un netto 6-2, 6-1 facendo leva sul suo servizio che gli ha garantito nove ace.

Avanza al secondo turno anche il giapponese Sugita che batte Ebden nel match d'apertura e affronterà David Ferrer, un occasione per poter battere un ex top ten mondiale e accaparrarsi molti punti Atp. Delude, invece, Joao Sousa che cede in due set al moldavo Albot, dopo un primo parziale molto combattuto. Il moldavo, numero 116 del mondo, sarà dunque il primo avversario di Paolo Lorenzi, seconda testa di serie del torneo. Nell'ultima partita del giorno, la più combattuta, è l'egiziano Safwat a trionfare ai danni del padrone di casa Ilkel. Il turco vince il primo set per 6-4, ma nel secondo riceve pan per focaccia, crollando poi in un tie break combattutissimo e conclusosi per 9-7 a favore di Safwat. Domani l'appuntamento con il match d'esordio di Andreas Seppi.