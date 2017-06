ATP Antalya - Fuori Lorenzi, ok Seppi

Ancore sorprese al torneo ATP 250 Antalya. All'uscita di scena della testa di serie numero 1, Dominic Thiem, oggi segue quella del numero due del seeding: Paolo Lorenzi.

L'italiano esce di scena alla prima partita giocata sull'erba turca contro il moldavo Albot, bravo a spingere sull'acceleratore quando il livello del gioco di Lorenzi è calato. Già nel primo set il tennis dell'italiano è sceso drasticamente di qualità permettendo ad Albot di avanzare facilmente fino al 5-1, poi trasformato in 6-3. Il secondo set parte subito con il break moldavo, che così scappa via trovando anche un ulteriore break grazie ai corti colpi di Lorenzi che non lo mette mai in difficoltà. La chiusura avviene dopo un'ora e mezza per 6-3, 6-4.

Molto meglio, invece, l'altro italiano in corsa per il titolo: Andreas Seppi. Il match inizia in salita per l'altoatesino che fatica a trovare il ritmo e lascia il comando del gioco a Tipsarevic, che gli strappa il servizio e lo tiene ben lontano da una palla break. Nel secondo parziale, però, il serbo inizia a calare e Seppi è bravo ad approfittare del primo passaggio a vuoto della partita per strappargli il servizio e mettere poi in parità il conto dei set. Nel decisivo terzo parziale iniziano a mancare le energie, ma il primo a cedere è Tipsarevic che sul 4-4 perde di efficacia con il servizio. Seppi ne approfitta, lo brekka e poi lo finisce.

Nel pomeriggio esce di scena anche l'ultimo padrone di casa, Ilhan, che cade in due set contro Altmaier. Il tedesco sta sfruttando al meglio l'occasione che gli si è presentata da lucky loser ed ora ai quarti si giocherà l'accesso alle semifinali contro Sugita, vittorioso nella dura battaglia con Ferrer.

Radu Albot - Paolo Lorenzi 6-3, 6-4

Janko Tipsarevic - Andreas Seppi 6-3, 4-6, 4-6

Daniel Altmaier - Marsel Ilhan 6-3, 3-6 7-6 (7)

David Ferrer - Yuichi Sugita 3-6, 6-3 7-6 (7)