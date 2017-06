Wimbledon 2017 - Il tabellone femminile, la parte alta - Foto: Wimbledon

Alle porte Wimbledon, il verde di Londra, il torneo più atteso. Qualche ora fa, il sorteggio, un punto di partenza. Splende, al maschile, Federer, favorito, a dispetto di età ed acciacchi. Tirato a lucido dopo la pausa, punta a respingere il famelico Nadal e gli alterni Djokovic e Murray. Al femminile, la situazione è pregna d'incertezza. Mancano preziosi punti di riferimento - Serena Williams e Maria Sharapova - Angelique Kerber guida la classifica mondiale, ma non può certo essere considerata la principale carta nella corsa al titolo. Ad infittire il mistero, le presenze di Azarenka e Lisicki, al gran ballo dopo uno stop prolungato. Analizziamo ora la prima porzione della parte alta, ricca di figure di spicco.

Angelique Kerber detiene la prima testa di serie ed entra nel torneo con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, a seguire Flipkens o Doi, poi la Safarova in un eventuale terzo turno. Ad Eastbourne, sconfitta ai quarti, procede a strappi, senza la necessaria lucidità, mentale ancor prima che fisica. Il quarto turno rischia di essere il punto di volta del torneo per la teutonica. Possibile incrocio con Garbine Muguruza, attesa alle porte della rassegna dalla Alexandrova (3T con la Bertens). L'accoppiamento di quarti è, invece, con la russa Kuznetsova, settima testa di serie. La ragazza di San Pietroburgo attende una qualificata, poi Makarova. Anche qui, intriga il quarto turno, perché il sorteggio propone Bacsinszky o Radwanska. Gocce di qualità nel 2017 della svizzera, può essere la sorpresa, in positivo, del torneo. Deve, Timea, sorvolare l'ostacolo Puig. La Radwanska è in una fase difficile della sua carriera tennistica, tra fastidi di natura fisica e pericolosi passaggi a vuoto. Poca gloria nei primi sei mesi dell'anno, cerca un'ancora a cui attraccare la risalita. Apre con la veterana Jankovic.

Source: Mike Hewitt/Getty Images Europe

Karolina Pliskova è la terza testa di serie. Ad Eastbourne, un buon tagliando con vista Wimbledon. Sull'erba, le sue soluzioni potenti incidono, uno-due, servizio e chiusura, pochi scambi. Rodina, poi Niculescu o Rybarikova. Zhang alla terza tornata. Ottavo di finale da circoletto rosso, Pavlyuchenkova o Gavrilova per fermare l'incedere della ceca. Quarto con Caroline Wozniacki, al momento una delle poche certezze in ambito femminile. La danese bussa nuovamente ai piani alti, è da seguire con attenzione. La Babos per confermare la confidenza con la superficie, Pironkova od Errani alla fermata seguente, Kasatkina per giungere al quarto turno. Diverse tenniste possono aspirare ad affrontare, a questo punto, l'ex numero uno. La Mladenovic - derby con la Parmentier al primo turno - ma anche Sloane Stephens, pericolosa, e Coco Vandeweghe.

I possibili quarti della parte alta

Kerber (Muguruza) - Kuznetsova

Ka.Pliskova - Wozniacki (Mladenovic)