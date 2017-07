Wimbledon 2017, il programma di gioco della prima giornata

Addetti al lavoro sul campo centrale di Wimbledon. Fonte: AELTC/Joe Toth

Prende domani il via lo Slam più prestigioso dell'anno. Wimbledon, il tradizionale appuntamento su erba che delizierà gli appassionati di tennis per due settimane. Il torneo del fascino della tradizione, del bianco dei completi dei giocatori, del verde dell'erba, del viola dei Championships, del rosso delle fragole (rigorosamente con panna), del palco reale sul campo centrale. Questo ed altro sarà sublimato nella prima giornata dell'edizione 2017, in cui si disputeranno i match dell parte alta del tabellone maschile e gli incontri della parte bassa di quello femminile, così programmati dagli organizzatori dell'All England Club (Centrale e N° 1 al via dalle 14 ora italiana, sui campi secondari ore 12.30).

CAMPO CENTRALE

Murray (1) - Bublik

Larsson - Kvitova (11)

Medvedev - Wawrinka (5)

CAMPO N° 1

Mertens - V. Williams (10)

Nadal (4) - Millman

Konta (6) - Hsieh

CAMPO N° 2

Tsonga (12) - Norrie

Erakovic - Halep (2)

Kohlschreiber - Cilic (7)

Zanevska - Watson

CAMPO N° 3

Kyrgios (20) - Herbert

Barty - Svitolina (4)

Karlovic (21) - Bedene

Ostapenko (13) - Sasnovich

CAMPO N° 12

Hibino - Keys (17)

Nishikori (9) - Cecchinato

Cibulkova - Petkovic

Johnson (26) - Kicker

CAMPO N° 18

Maia - Robson

Verdasco (31) - Anderson

Fucsovics - Muller (16)

CAMPO N° 4

Dutra Silva - Paire

Gojowczyk - Copil

Duan - Bogdan

CAMPO N° 5

Kuznetsov - Kachanov (30)

Gombos - Seppi

Brengle - Hogenkamp

Vondrousova - Peng

CAMPO N°6

Bolelli - Lu

Lucic-Baroni (26) - Witthoeft

Vesely - Marchenko

CAMPO N° 7

Shapovalov - Janowicz

Strycova (22) - Cepede Royg

Rosol - Laaksonen

CAMPO N° 8

Giorgi - Cornet

Benneteau - Stakhovsky

Dzumhur - Olivo

Vekic - Vikhlyantseva

CAMPO N° 9

Berlocq - Basilashvili

Sorribes Tormo - Osaka

Garcia (21) - Cepelova

Bagnis - Albot

CAMPO N° 11

Fabbiano - Querrey (24)

Schiavone - Minella

Troicki - Mayer

Abanda - Nara

CAMPO N° 14

Sousa - Brown

Jaziri - Pouille (14)

Broady - Begu

Lisicki - Konjuh (27)

CAMPO N° 15

Sabalenka - Kromacheva

Haider-Maurer - Bautista Agut (18)

Siniakova - Sakkari

Brady - Kovinic

CAMPO N° 16

Monteiro - Whittington

Kr. Pliskova - Vinci (31)

Haas - Bemelmans

Vesnina - Blinkova

CAMPO N° 17

Chang - Wang

Young - Istomin

Tursunov - Fognini (28)

Putintseva - Sevastova

Ancora da destinare: Azarenka - Bellis e Suarez Navarro (25) - Bouchard