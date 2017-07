Wimbledon, tutto facile per Nishikori e Tsonga. Avanti Bolelli

Jo-Wilfried Tsonga. Fonte: Wimbledon.com/Twitter

Buon esordio a Wimbledon 2017 per Jo-Wilfried Tsonga e Kei Nishikori. Il francese e il giapponese, rispettivamente teste di serie numero dodici e nove del tabellone maschile (oggi si disputano gli incontri di primo turno della parte alta) dei Championships non hanno sbagliato alla loro prima sull'erba di Londra. Tsonga ha spento in tre set i sogni del britannico Cameron Norrie, mentre Nishikori ha spazzato via, con un netto 6-2 6-2 6-0, l'azzurro Marco Cecchinato. Ritiro invece per Nick Kyrgios, ancora alle prese con l'infortunio patito al Queen's, che ha lasciato strada al transalpino Pierre-Hugues Herbert.

Kei Nishikori. Fonte: LiveTennis/Twitter

Per quanto riguarda gli altri italiani scesi in campo nella prima parte del pomeriggio londinese, è stato eliminato Thomas Fabbiano, k.o. contro l'americano Sam Querrey, mentre avanza al secondo turno Simone Bolelli, vincitore in quattro set sul giocatore di Taipei Yen-Hsun Lu. Successo a fatica del russo Karen Kachanov, numero trenta del tabellone, in grado di piegare la resistenza del connazionale Andrey Kuznetsov solo al quinto set. Da segnalare anche le vittorie del polacco Jerzy Janowicz sul giovane canadese (vincitore del torneo juniores 2016) Denis Shapovalov, e del francese Benoit Paire, in quattro parziali sul brasiliano Dutra Silva. I risultati degli incontri del tabellone maschile di Wimbledon già conclusisi:

Sousa - Brown 6-3 6-7(5) 4-6 4-6

Kyrgios (20) - Herbert 3-6 4-6 ritiro

Dutra Silva - Paire 4-6 6-3 6-7(10) 4-6

Shapovalov - Janowicz 4-6 6-3 3-6 6-7(2)

Tsonga (12) - Norrie 6-3 6-2 6-2

Bolelli - Lu 6-3 1-6 6-3 6-4

Berlocq - Basilashvili 4-6 6-7(3) 1-6

Fabbiano - Querrey (24) 6-7(5) 5-7 2-6

Kuznetsov - Kachanov (30) 6-7(4) 6-2 3-6 6-1 2-6

Nishikori (9) - Cecchinato 6-2 6-2 6-0