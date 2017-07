Wimbledon 2017 - Avanza la Muguruza, fuori Bertens e Pavlyuchenkova - Foto: Wimbledon - Twitter

Garbine Muguruza inizia con il piede giusto l'avventura ai Championships. La spagnola, nel turno inaugurale, batte in due set la Alexandrova. Partenza lanciata della Muguruza che sale rapidamente 30. Si procede poi secondo servizio, fino al secondo squillo, in chiusura, della nativa di Caracas. Maggior equilibrio nel secondo. Scambio di rotture in avvio, 11. Inizia qui una corsa spalla a spalla, fino al 54. La russa si presenta a servire per rimanere nella partita, ma sbanda clamorosamente. 0-30, doppio fallo e tre match point. Errore di rovescio e la Muguruza può esultare.

Sono tre le teste di serie che salutano prematuramente Londra. La più alta in grado è la Pavlyuchenkova, autrice fin qui di una buona stagione, ma ancora una volta a malpartito quando si tratta di erba. Abbrivio positivo con la Rodionova. 63 Pavlyuchenkova, poi è braccio di ferro per due set. La Rodionova, sotto bandiera australiana, si aggiudica il tie-break del secondo e strappa 9-7 il terzo. La Bertens, invece, crolla con la Cirstea. Match deciso su pochi punti, la rumena è di ghiaccio e si impone 76 75. Infine, la Davis. In un confronto in salsa americana, cede alla connazionale Lepchenko. 64 75.

La Vandeweghe lotta nel primo set con la Barthel, conquista poi agilmente il secondo. La Mattek esulta di rimonta con la Linette, solida la Flipkens con la Doi. Si ritira la Potapova, nel corso del secondo parziale con la Maria, la Niculescu capitola con la Rybarikova.

Risultati

Muguruza - Alexandrova 62 64

Vandeweghe - Barthel 75 62

Maria - Potavopa 63 22 rit.

Cirstea - Bertens 76(4) 75

Lepchenko - Davis 64 75

Mattek Sands - Linette 16 62 63

Rybarikova - Niculescu 64 61

Flipkens - Doi 64 63

Rodionova - Pavlyuchenkova 36 76(6) 97