Wimbledon, Federer e Djokovic catapultati al secondo turno. Ok Raonic e Zverev, fuori Gasquet

Roger Federer. Fonte: Wimbledon.com/Twitter

Destino simile per le teste di serie numero due e tre del seeding di Wimbledon edizione 2017. Novak Djokovic e Roger Federer, entrambi impegnati oggi all'esordio sul campo centrale, hanno dovuto calcare l'erba del Tempio dei Championships solo per una quarantina di minuti, causa ritiro a inizio secondo set dei rispettivi avversari (lo slovacco Martin Klizan per Nole, l'ucraino Alexandr Dolgopolov per il fuoriclasse di Basilea). Proprio da Federer sono comunque arrivati segnali incoraggianti: lo svizzero è partito subito forte, centrato al servizio e abile a ribaltare velocemente gli scambi, contro un rivale a cui non sono mai mancati estro e fantasia. Dolgopolov è rimasto in campo finchè lo score ha recitato 3-6 0-3, salvo arrendersi a un infortunio alla caviglia.

Ha invece avuto bisogno di due tie-break in tre set il canadese Milos Raonic, numero cinque del tabellone, per superare il tedesco Jan-Lennard Struff e approdare al secondo turno, dove ci sarà anche il francese Gael Monfils, che ha piegato un altro giocatore teutonico, Daniel Brands. Già fuori invece la testa di serie numero ventidue, il transalpino Richard Gasquet, sorpreso in quattro parziali dal regolarista spagnolo David Ferrer. Tra le teste di serie in campo nella prima parte del pomeriggio londinese, avanti anche Albert Ramos-Vinolas, tre set a zero all'australiano Jordan Thompson e i due fratelli tedeschi Alexander e Mischa Zverev, che hanno demolito rispettivamente la resistenza del russo Evgeny Donskoy e dell'altro aussie Bernard Tomic. Per quanto riguarda gli italiani impegnati oggi, si conclude immediatamente l'avventura del venticinquenne Stefano Travaglia, beffato con lo score di 7-5 al quinto dal giovane russo Andrey Rublev. Questi i risultati degli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone maschile di Wimbledon disputati sinora:

Raonic (6) - Struff 7-6(5) 6-2 7-6(4)

Youzhny - Mahut 6-2 7-5 6-4

Rublev - Travaglia 6-7(3) 6-3 7-5 1-6 7-5

Thompson - Ramos-Vinolas (25) 4-6 4-6 6-7(4)

Donskoy - A. Zverev 4-6 6-7(3) 3-6

J. Ward - Baghdatis 4-6 4-6 3-6

M. Zverev (27) - Tomic 6-4 6-3 6-4

Kukushkin - Daniel 4-6 6-4 7-6(4) 6-2

Dolgopolov - Federer (3) 3-6 0-3

Simon - Jarry 7-6(4) 6-3 6-3

Gasquet (22) - Ferrer 3-6 4-6 7-5 2-6

Darcis - Berankis 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3

Monfils (15) - Brands 6-3 7-5 6-4

Edmund - A. Ward 4-6 6-3 6-2 6-1

Sugita - Klein 7-6(5) 6-3 6-0

Del Potro (29) - Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4

Gulbis - Estrella Burgos 6-1 6-1 6-2

Pavlasek - Escobedo 6-7(7) 6-1 6-3 6-1

Klizan - Djokovic (2) 3-6 0-2