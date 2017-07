Risultato Andy Murray - Dustin Brown in diretta, LIVE Wimbledon 2017 (3-0)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, buon proseguimento di serata. Al prossimo live!

6-2 - Murray vince il match! 6-3 6-2 6-2 e 3T con Fognini

40-15 - Dopo un gran scambio, il giamaicano sbaglia una demi-volèe - per lui - elementare. Due match point

30-15 - Risposta out di Brown, Murray a due punti dal match

5-2 - Brown torna a vincere un game dopo la striscia di Murray

30-0 - Murray fa il Brown, ma il back da fondo scappa via

5-1 - Sbaglia Brown da fondo, Murray ad un passo dalla vittoria

30-30 - Passante spettacolare dello scozzese; tocca il gesso e scappa via

15-30 - Altro doppio fallo di Murray

4-1 - Murray strappa il servizio ancora una volta, gran risposta ai piedi che Brown non riesce ad alzare

30-40 - Dritto in contropiede giocato con il controbalzo, solo rete. Break point

30-30 - Fantastico drop di Brown, Murray ci arriva ma viene passato dalla volèe

15-15 - Ace del tedesco

3-1 - Conferma l'allungo lo scozzese

40-30 - Out la risposta di Brown

15-15 - Servizio, dritto e chiusura a rete per Murray

2-1 - Murray - aiutato dal nastro - ottiene il break anche nel 3^ set

30-40 - Sbaglia il dritto Brown. Palla break

30-15 - Ace Brown

1-1 - Game Murray

30-0 - Si rivede lo schema utilizzato poco fa: chip & charge di Brown, passante stretto ed incrociato di Murray

0-1 - Game Brown

40-15 - Scambio bellissimo! Due volèe portano il punto a casa Brown

30-15 - Passante vincente di Murray che tocca la riga

6-2 - Tiene a zero il turno di battuta e vince anche il 2° set

5-2 - Secondo break di Murray! Succede di tutto; tra volèe, lob, smash e dropshot magici. Poi sbaglia Brown

40-Ad - Drop telefonato di Brown, Murray arriva e vince il punto

40-40 - Passantino delizioso dello scozzese, fermo Brown

30-30 - Rimane in rete la smorzata di Brown

4-2 - Conferma l'allungo Murray

40-0 - Tre palle game

15-0 - Dritto in chop Brown, gemma di Murray con il passante incrociato di rovescio

3-2 - Ed alla fine c'è il break, lo firma Murray. Out in larghezza la volèe di Brown

40-40 - Anche la seconda sfuma: volèe stoppata di dritto

30-40 - Annulla il primo con una demi-volèe dall'alto coefficiente di difficoltà

15-40 - E lob bellissimo, solito dello scozzese! Double break point

15-30 - Passante clamoroso di Murray, si alza il gesso!

15-15 - Smorzata antologica di Brown, Murray in rete

2-2 - Settimo ace per Andy, parità

30-15 - Out la risposta di rovescio del giamaicano

0-15 - Gran passante di Murray eluso dalla volèe stoppata di Brown!

1-2 - E vantaggio sia; appena largo il rovescio di Murray

Ad-40 - Servizio centrale, vicino alla T. Palla del 2-1

40-40 - Le annulla entrambe: la seconda con lo schema servizio e schiaffo al volo di dritto

15-40 - Sbaglia a rete Brown, due palle break

0-30 - Cross di Murray, Brown in ritardo

1-1 - Lo insegue Murray, senza patemi

0-1 - Tiene il servizio il giamaicano

40-0 - Servizio e chop di dritto firmato Brown

6-3 - Nessun problema per il N°1; primo set in tasca

40-15 - Buona prima, doppio set point

30-15 - Chip & charge per Brown, Murray sbaglia il lob in lunghezza

5-3 - Doppio fallo del giamaicano, break per il N°1 del mondo

40-ad - In rete Brown con il dritto; break point

30-30 - Dal centro del campo, rovescio vincente di Brown

15-30 - Dropshot di Brown, Murray scatta a rete e ferisce con la palla corta

15-0 - Passa Murray nei pressi della rete. Rovescio lungolinea perfetto

4-3 - Altro ace, game in tasca

40-0 - Ace firmato dallo scozzese

3-3 - Tiene il servizio Brown

40-15 - Sensibilità storica di Brown a rete, volèe smorzata con taglio esterno. Favoloso!

30-15 - Punto favoloso chiuso con un pallonetto regale di Brown!

3-2 - Torna avanti Murray

30-30 - Risposta tambureggiante del tedesco, out Murray

30-15 - Passante di Murray, Brown non tiene in campo la volèe

2-2 - In corridoio il passante di Murray, Brown rischia ma si salva

Ad-40 - Demi-volèe Brown, Andy in rete

40-Ad - Back di rovescio stretto di Murray, palla corta di Brown, passante finale dello scozzese. Palla break

40-40 - Altro ricamo a rete, stavolta Murray lo inchioda con lo smash

40-30 - Si toglie la palla dalla pancia, ed effettua la palla corta vincente. Solito show Brown

30-30 - Servizio, e smash a chiudere di Brown

2-1 - Avanti lo scozzese

40-15 - Non passa la palla corta di Brown

15-15 - Lungo il rovescio incrociato di Murray

1-1 - Pareggia il conto dei game

40-15 - Prima pesante, palla corta e chiusura con la volèe. Semplicemente Dustin

15-15 - Non riesce la demi-volèe a Brown, susseguente ad un'ottima prima

1-0 - Game scozzese

40-30 - Murray si teletrasporta a palla game grazie a due ace consecutivi

15-30 - Ribatte con un dritto bloccato Brown, scombussola i piani all'avversario e chiude con lo smash

15-15 - Risposta perentoria del giamaicano, riga

15-0 - Parte bene lo scozzese, risponde in rete Brown

Andy Murray al servizio, inizia il match!

Murray e Brown stanno effettuando il riscaldamento. Un buon pomeriggio da Simone Cappelli, benvenuti!

La magica atmosfera del Centre Court accoglierà la contesa. Secondo match in programma

Diretta live Murray - Brown

Un Bob Marley catapultato su un campo da tennis. Capelli rasta, sorriso stampato sulle labbra e tanto show. Dustin Brown è un professionista con il cuore da appassionato, che gioca ogni match divertendo e divertendosi. E la costanza, ovviamente, non è il suo forte. 6 vittorie a fronte di 15 sconfitte, e zero titoli. Vicino al colpo grosso in due challenger - Surbiton ed Irving - ma la sua corsa si è sempre fermata in semifinale. Talento infinito, 3 su 5 poco efficace, ma Wimbledon può aiutarlo a fare il colpaccio. Vedremo

Murray - Brown diretta live

Brown - Fonte: @indexhu / Twitter

Mantenere un 2017 all'altezza era compito arduo e dispendioso; Andy Murray perde subito a Doha per mano di Djokovic ed inanella una serie di sconfitte in ogni torneo a cui prende parte. Unica gioia il trionfo a Dubai contro Verdasco. I pochi punti che difendeva nella prima parte di stagione, sommati ad un Djokovic con più note steccate che acuti celestiali, hanno attutito la caduta. Adesso arriva la seconda parte, tambureggiante l'anno scorso. Si parte con Wimbledon, difende il titolo

Murray - Brown live

Murray - @Wimbledon / Twitter

I primi sentori della gloria in quel di Roma, la sconfitta bruciante a Parigi, al Roland Garros, per mano di Djokovic, poi il dominio totale; 7 titoli a fine anno tra cui le ATP Finals, 1 Slam - Wimbledon - 2 Masters 1000 - Shangai, Parigi-Bercy - e 3 ATP 500 - Vienna, Pechino, Queen's. Più il trionfo olimpico in quel di Rio.

Murray - Brown diretta

Un solo precedente tra i due tennisti, giocato sul duro. Nel lontano 2010 in occasione del 2T dello Slam americano - gli US Open - Murray superó Brown in tre set con il punteggio di 7-5 6-3 6-0

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Andy Murray e Dustin Brown, valido per il 2T di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia