Wimbledon, Nishikori al terzo turno. Si salva Muller

Kei Nishikori si qualifica per il terzo turno dell'edizione 2017 di Wimbledon. Il tennista giapponese, testa di serie numero nove del seeding dei Championships, fatica contro l'ucraino Sergiy Stakhovsky, perde per strada un set (il secondo, al tie-break), ma poi chiude la pratica nel gioco decisivo del quarto parziale, dopo aver sciupato due match points. Nel prossimo incontro (parte alta del tabellone maschile), l'allievo di Michael Chang affronterà il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, numero diciotto, che oggi ha piegato in quattro set il tedesco Peter Gojowczyk.

Rischia invece l'eliminazione il lussemburghese Gilles Muller, buon giocatore da erba e testa di serie numero sedici, che è costretto al quinto set (score di 9-7) per piegare la resistenza del ceco Lukas Rosol, che proprio a Wimbledon firmò l'impresa della carriera, battendo Rafa Nadal nel 2012. Ora per Muller c'è l'ostacolo rappresentato dal britannico Aljaz Bedene, che ha superato il bosniaco Damir Dzumhur. Tra le teste di serie avanti il francese Jo-Wilfried Tsonga, che demolisce l'italiano Simone Bolelli, e lo statunitense Sam Querrey, che rimonta un set di svantaggio al georgiano Nikoloz Basilashvili. Vince infine Paolo Lorenzi, il senese che si aggiudica la sfida tra terraoioli contro l'argentino Horacio Zeballos, in un match iniziato ieri e conclusosi oggi. I risultati della prima parte di pomeriggio, per quanto riguarda gli incontri del tabellone maschile di Wimbledon:

Zeballos - Lorenzi (32) 6-7(3) 6-4 6-7(8) 5-7

Tsonga (12) - Bolelli 6-1 7-5 6-2

Basilashvili - Querrey (24) 4-6 6-4 3-6 3-6

Bedene - Dzumhur 6-3 3-6 6-3 6-3

Rosol - Muller (16) 5-7 7-6(7) 6-4 3-6 7-9

Nishikori (9) - Stakhovsky 6-4 6-7(7) 6-1 7-6(6)

Gojowczyk - Bautista Agut (22) 2-6 1-6 6-3 3-6