Wimbledon, vincono Murray e Nadal. Ok Cilic, fuori Pouille

Andy Murray. Fonte: AELTC/Florian Eisele

Due vittorie in tre set per i due principali favoriti della parte alta del tabellone di Wimbledon edizione 2017. Andy Murray e Rafa Nadal, entrambi impegnati sul campo centrale, si sono guadagnati oggi l'accesso al terzo turno dei Championships. Tutto facile per lo scozzese, numero uno al mondo, che ha spento le speranze del giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown, in grado di raccogliere solo sette games in una partita volata via rapidamente. Ha avuto solo un'incertezza nel finale di match invece il maiorchino, opposto a un altro mancino, lo statunitense Donald Young. Dopo aver dominato per oltre due set, Nadal ha perso il turno di battuta al momento di servire per il match sul 5-4, salvo rimettere le cose a posto nel gioco successivo e chiudere il parziale con lo score di 7-5. Al terzo turno per Murray c'è l'ostacolo Fabio Fognini, mentre per lo spagnolo ecco il giovane russo Karen Kachanov, che ha battuto in rimonta il brasiliano Thiago Monteiro.

Rafa Nadal. Fonte: AELTC/Florian Eisele

Tra le teste di serie, da segnalare l'eliminazione del vincitore del torneo di Stoccarda, il francese Lucas Pouille, messo k.o. dall'imprevedibile polacco Jerzy Janowicz, che tra due giorni affronterà un altro transalpino, Benoit Paire, oggi vincitore nel derby contro il connazionale Pierre-Hugues Herbert, in una parte di tabellone lasciata libera anche da Nick Kyrgios. Si ferma al secondo turno l'avventura londinese del russo Daniil Medvedev, esponente della Next Gen che all'esordio aveva fatto fuori Stan Wawrinka, oggi sorpreso dal belga Ruben Bemelmans. Non sbaglia il croato Marin Cilic, testa di serie numero sette, che si sbarazza in tre set del tedesco Florian Mayer, regalandosi un terzo turno con lo statunitense Steve Johnson, numero ventisei del tabellone. I risultati degli incontri maschili della seconda parte del pomeriggio di Wimbledon:

Murray (1) - Brown 6-3 6-2 6-2

Vesely - Fognini (28) 6-7(3) 4-6 2-6

Herbert - Paire 6-7(4) 1-6 4-6

Janowicz - Pouille (14) 7-6(5) 7-6(4) 3-6 6-1

Anderson - Seppi 6-3 7-6(4) 6-3

Bemelmans - Medvedev 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3

Nadal (4) - Young 6-4 6-2 7-5

Monteiro - Kachanov (30) 6-3 6-7(5) 6-7(3) 5-7

Johnson (26) - Albot 6-3 6-3 4-6 6-3

F. Mayer - Cilic (7) 6-7(2) 4-6 5-7