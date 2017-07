Wimbledon, al terzo turno Dimitrov e Monfils. Fuori Del Potro

Juan Martin Del Potro. Fonte: Wimbledon.com/Twitter

E' Grigor Dimitrov, e non Juan Martin Del Potro, la mina vagante della parte bassa del tabellone maschile di Wimbledon 2017. Prova di forza quella odierna del bulgaro, impegnato nel secondo turno contro il veterano cipriota Marcos Baghdatis, battuto nettamente in tre set, con lo score di 6-3 6-2 6-1. Prossimo avversario di Dimitrov, l'israeliano Dudi Sela, che ha eliminato in cinque set (dei quale tre conclusi il tie-break) l'americano John Isner, testa di serie numero ventitrè del seeding londinese. Sulla strada del bulgaro, numero tredici, potrebbe esserci da lunedì Roger Federer, il fuoriclasse elvetico impegnato in chiusura di programma sul campo centrale contro il serbo Dusan Lajovic.

Grigor Dimitrov. Fonte: WeAreTennis/Twitter

K.o. invece Juan Martin Del Potro, l'argentino che non riesce proprio a trovare continuità nell'arco di questo 2017. Il gigante di Tandil è stato sorpreso in tre parziali dall'imprevedibile lettone Ernests Gulbis, scivolato al numero 589 del ranking Atp, che con questo successo si regala il numero uno al mondo Novak Djokovic, oggi vincitore in scioltezza sul ceco Pavlasek. Al terzo turno anche il francese Gael Monfils, che si sbarazza del britannico Kyle Edmund, e ora è atteso da un derby con il connazionale Adrian Mannarino, e l'austriaco Dominic Thiem, che dopo una falsa partenza rimonta e batte in quattro set un altro transalpino, Gilles Simon. Tra le teste di serie, vittoria al quinto del maggiore dei fratelli Zverev, Mischa, costretto agli straordinari dal kazako Mikhail Kukushkin. I risultati dei match disputatisi oggi, nella prima parte del pomeriggio, sull'erba di Wimbledon:

Dimitrov (13) - Baghdatis 6-3 6-2 6-1

Sela - Isner (23) 6-7(5) 7-6(5) 5-7 7-6(5) 6-3

M. Zverev (27) - Kukushkin 6-1 6-2 2-6 3-6 6-4

Thiem (8) - Simon 5-7 6-2 6-4 6-4

Ferrer - Darcis 3-0 ritiro

Monfils (15) - Edmund 7-6(1) 6-4 6-4

Sugita - Mannarino 1-6 7-5 6-4 6-7(2) 2-6

Del Potro (29) - Gulbis 4-6 4-6 6-7(3)

Pavlasek - Djokovic (2) 2-6 2-6 1-6