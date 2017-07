Wimbledon 2017 - Federer: "Ero nervoso nel primo set"

Mentre il centrale digeriva la sconfitta inaspettata di Karolina Pliskova, una delle più quotate - se non la più quotata - tenniste addette ad alzare il prestigioso trofeo, Roger Federer si preparava per la sfida di 2T che lo vedeva opposto a Dusan Lajovic. L'accoglienza calda del centrale, il riscaldamento con poche sensazioni positive ed una partenza thriller tra errori ed una velocità di crociera. Il Re ha poi tolto le ragnatele dalla racchetta iniziando a toccare delicatamente le corde migliori del suo tennis

"All'inizio ho faticato molto a trovare il ritmo. Sono andato sotto 0-40, ho subito il break ed ero nervoso. Per tutto il primo set non mi sentivo a mio agio, poi mi sono sentito più libero. Su questo campo - in effetti - mi dovrei trovare facilmente a mio agio, ma sull'erba se non parti bene, se non hai subito feeling, non è scontato trovare subito ritmo.

"Non ero preoccupato perché ci ho giocato tante volte, ma il nervosismo è insidioso, strano. Sono comunque contento di aver vinto questo match, il pubblico mi ha sempre sostenuto. I miei genitori erano molto felici di sedersi nel Royal Box insieme ai genitori di Tim Henman, si conoscono e sono molto amici"

"Domani mi prenderò un po' di tempo per me e per la mia famiglia, c'è il sole, è un bel posto e staremo insieme. Ovviamente non mi rilasserò molto, non potrò giocare con i miei figli come faccio di solito, ma sarà una bella giornata"

Ricordiamo che Federer sabato giocherà il 3T contro M. Zverev, in quella che sarà la terza puntata di una sfida andata in onda già due volte quest'anno. In occasione dei quarti di finale agli Australian Open, lo svizzero sconfisse il tedesco con il punteggio di 6-1 7-5 6-2. Più combattuta la recente sfida sull'erba di Halle: 7-6(4) 6-4 lo score finale ad appannaggio del nativo di Basilea