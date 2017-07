Wimbledon 2017 - Avanzano Muguruza e Kuznetsova - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Il sabato di Wimbledon inizia nel segno delle conferme. Garbine Muguruza e Svetlana Kuznetsova conquistano il pass per gli ottavi di finale. La spagnola gioca, sul campo n.2, con la Cirstea. Pallina pesante, sortite che piegano la resistenza della rumena. I due set hanno analogo andamento, scambio di cortesie iniziale e allungo prepotente della Muguruza, nel terzo gioco. Break in serie, per salire, in entrambe le occasioni, sul 51. La Cirstea, specie nel secondo parziale, prova ad aggrapparsi al carattere, nel quinto gioco, pallina alla mano, si oppone a diverse occasioni di rottura, ma poi cede il passo, quasi naturalmente. Doppio 62, per una Muguruza devastante in risposta e cinica con la prima.

La Kuznetsova, invece, affronta la slovena Hercog. Equilibrio assoluto nel set d'apertura, si procede secondo l'ordine dei servizi, almeno fino al 44. La Hercog presta il fianco nel momento di maggior pressione, due doppi falli che spianano il cammino alla Kuznetsova. Arriva il break, preludio al 64. La contesa termina qui, nel secondo è festival russo. Addirittura 60, con la Hercog che raccoglie quattro miseri punti in battuta, 9-2 il conto dei vincenti.

Da sottolineare, infine, la perentoria affermazione della Rybarikova. La slovacca, mai oltre il terzo turno prima dell'edizione corrente, si conquista la seconda settimana con un match perfetto. Travolge la Tsurenko 62 61, ribadisce l'ottima forma apprezzata a Nottingham - semifinale e KO con la Konta - e rafforza la sua candidatura a possibile outsider. Ricordiamo al secondo turno il successo con Karolina Pliskova.

I risultati:

Muguruza - Cirstea 62 62

Kuznetsova - Hercog 64 60

Rybarikova - Tsurenko 62 61