Wimbledon, agli ottavi Berdych e Sascha Zverev. Out Tsonga

Alexander Zverev. Fonte: Michael Steele

Si è conclusa oggi la prima settimana di Wimbledon 2017, con i tabelloni maschili e femminili allineatisi agli ottavi di finale, in programma lunedì, per una giornata imperdibile sui campi verdi dei Championships. Tra i match più interessanti dell'inizio della seconda fase del torneo, ci sarà quello che vedrà opposti Milos Raonic e Alexander Zverev. Il giovane Sascha, finalista a Halle e vincitore a Roma, ha mostrato enorme solidità anche oggi, nell'incontro di terzo turno contro il qualificato austriaco Sebastian Ofner. Dopo un inizio di primo set equilibrato, il maggior talento di Zverev ha finito per fare la differenza: ottenuto un break nel finale di parziale, Sascha ha preso il controllo della sfida, chiudendo agevolmente con lo score di 6-4 6-4 6-2.

Tomas Berdych. Fonte: Twitter

Agli ottavi di finale anche il ceco Tomas Berdych, numero undici del seeding londinese, che ha fatto valere maggior potenza e freschezza contro lo spagnolo David Ferrer, spazzato via in tre set e mai realmente in partita. Ora davanti a Berdych si staglia la figura dell'austriaco Dominic Thiem, che in chiusura di programma sul campo numero uno ha fermato la corsa dell'americano Jared Donaldson. Unico statunitense a qualificarsi per la seconda settimana dei Championships edizione 2017, il californiano Sam Querrey, a cui è bastato un break (in un solo game disputato oggi) per battere il francese Jo-Wilfried Tsonga e volare tra i migliori sedici. Querrey e Tsonga avevano interrotto ieri per oscurità il loro match di terzo, con lo score fissato sul 5-6 e servizio per il transalpino. Al rientro in campo odierno, il francese ha subito il break che gli è costato partita ed eliminazione dal torneo. Per Querrey c'è ora un ottavo abbordabile contro il sudafricano Kevin Anderson. I risultati dei match disputatisi oggi sull'erba di Wimbledon:

Tsonga (12) - Querrey (24) 2-6 6-3 6-7(5) 6-1 5-7

Raonic (6) - Ramos-Vinolas (25) 7-6(3) 6-4 7-5

Ofner - A. Zverev (10) 4-6 4-6 2-6

Dimitrov (13) - Sela 6-1 6-1 ritiro

M. Zverev (27) - Federer (3) 6-7(3) 4-6 4-6

Thiem (8) - Donaldson 7-5 6-4 6-2

Ferrer - Berdych (11) 3-6 4-6 3-6

Monfils (15) - Mannarino 6-7(3) 6-4 7-5 3-6 2-6

Gulbis - Djokovic (2) 4-6 1-6 6-7(2)