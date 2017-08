US Open, vincono Thiem e Dimitrov. Avanti anche Berdych e Monfils, out Gasquet

Dominic Thiem. Fonte: USTA/Rhea Nall

Dopo la pioggia che ha costretto gli organizzatori a paralizzare il programma di ieri, si è tornati a giocare a pieno regime oggi sui campi di Flushing Meadows, sede di svolgimento del quarto e ultimo Slam dello stagione, gli US Open. A New York conclude la sua fatica la testa di serie numero sei, l'austriaco Dominic Thiem, che si sbarazza in tre set del giovane australiano Alex De Minaur. Risultato simile, quantomeno nelle proporzioni per Grigor Dimitrov, altro giocatore all'esordio. Il bulgaro, reduce dal successo nel Master 1000 di Cincinnati, ha spazzato via in meno di due ore di gioco il ceco Safranek, approdando così al secondo turno (nella seconda settimana, possibile incrocio con Rafa Nadal).

Tomas Berdych. Fonte: USTA/Darren Carroll

Non hanno deluso neanche le teste di serie numero quindici e diciotto, rappresentate rispettivamente da Tomas Berdych e da Gael Monfils. Il ceco ha piegato la resistenza dell'americano Ryan Harrison, mentre il francese ha eliminato il connazionale Jeremy Chardy in un derby tutto transalpino. Già fuori invece Richard Gasquet, numero ventisei del tabellone di Flushing Meadows: il nativo di Beziers è stato sconfitto in quattro set dall'argentino Leonardo Mayer, mostrando una condizione psicofisica disastrosa. Out anche il bombardiere croato Ivo Karlovic, sorpreso a colpi di tie-break dallo statunitense Bjorn Fratangelo, mentre l'ucraino Alexandr Dolgopolov ha vinto la battaglia al quinto con il tedesco Jan-Lennard Struff, e Donald Young si è imposto sul teutonico Maximilian Marterer. I risultati dei primi incontri di giornata degli US Open 2017:

Sugita - Blancaneux 6-2 6-2 6-0

L. Mayer - Gasquet (26) 3-6 6-2 6-4 6-2

Struff - Dolgopolov 6-3 3-6 2-6 6-1 3-6

Harrison - Berdych (15) 4-6 2-6 6-7(4)

Darcis - Pella 1-6 2-6 0-6

Marterer - Young 3-6 6-1 1-6 4-6

Chardy - Monfils (18) 6-7(6) 3-6 4-6

Safranek - Dimitrov (7) 1-6 4-6 2-6

Kypson - Menendez 4-6 6-7(9) 1-6

Mannarino - Berankis 6-2 6-4 6-2

Fratangelo - Karlovic 7-6(2) 6-4 3-6 7-6(4)

De Minaur - Thiem (6) 4-6 1-6 1-6