US Open, avanti Goffin e Del Potro. Disastro Kyrgios, out Seppi

Juan Martin Del Potro. Fonte: - USTA/Darren Carroll

Buon esordio agli US Open edizione 2017 per l'argentino Juan Martin Del Potro, vincitore del quarto Slam stagionale nel lontano 2009. L'uomo di Tandil si è esibito oggi sull'Arthur Ashe di Flushing Meadows, da testa di serie numero ventiquattro del tabellone maschile, superando in tre set lo svizzero Henri Laaksonen. Prova non del tutto convincente quella del giocatore albiceleste, costretto a ricorrere al tie-break nel secondo e nel terzo parziale. Lascia un set per strada David Goffin, il belga numero nove del seeding, ma avanza al secondo turno, sconfiggendo l'esperto francese Julian Benneteau, in un match durato oltre due ore di gioco.

Nick Kyrgios. Fonte: USTA/Mike Lawrence

La notizia della giornata è sinora rappresentata dall'eliminazione del finalista del Master 1000 di Cincinnati, l'australiano Nick Kyrgios, battuto dal connazionale John Millman. Alle prese anche con un fastidio alla spalla, Kyrgios ha mostrato la sua versione peggiore, soprattutto nel quarto set, quando si è lasciato andare alla sconfitta come già accaduto in passato. Tra gli italiani, da segnalare il k.o. di Andreas Seppi: all'altoatesino non è bastata una prova d'orgoglio contro il fresco vincitore di Winston-Salem, lo spagnolo Bautista Agut, che si è imposto al tie-break del quarto set. Tra le teste di serie, avanza l'altro iberico Feliciano Lopez, che fa fuori il russo Andrey Kuznetsov, mentre il terraiolo uruguaiano Pablo Cuevas è eliminato dal caldissimo bosniaco Damir Dzumhur, finalista sabato scorso in North Carolina. Avanti anche Mikhail Youzhny e Taro Daniel: il russo e il nipponico saranno avversari al secondo turno rispettivamente di Roger Federer e di Rafa Nadal. I risultati:

Daniel - Paul 6-1 4-6 4-6 6-2 6-2

Fognini (22) - Travaglia 3-6 6-7(8) 6-3 0-6

Troicki - Gombos 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3

Goffin (9) - Benneteau 6-2 2-6 6-4 6-2

Cuevas (27) - Dzumhur 5-7 6-7(3) 1-6

Stebe - Kicker 5-7 6-3 6-1 6-1

Bedene - Rublev 1-6 4-6 4-6

Kavcic - Youzhny 3-6 7-5 4-6 3-6

Verdasco - Pospisil 6-2 ritiro

Kuznetsov - Lopez (31) 4-6 6-7(4) 7-6(5) 2-6

Kohlschreiber (33) - Smyczek 6-1 6-4 6-4

Jaziri - Monteiro 7-6(5) 4-6 6-3 5-7 6-4

Millman - Kyrgios (14) 6-3 1-6 6-4 6-1

Bautista Agut (11) - Seppi 6-2 4-6 6-2 7-6(1)

Brown - Bellucci 6-4 6-3 6-2

Laaksonen - Del Potro (24) 4-6 6-7(3) 6-7(5)

Baghdatis - Fritz 4-6 4-6 3-6