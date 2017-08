US Open 2017 - Tutto facile per Nadal?

Source: Getty Images North America

Non solo Federer. Rafa Nadal rifinisce il programma sull'Arthur Ashe, ultimo match di giornata, al termine della partita tra Jabeur e Vandeweghe. Esordio soft per il mancino spagnolo, tre set con Lajovic, la prima da numero uno. Un sorteggio amico, Nadal può acquisire confidenza senza eccessive pressioni, almeno tre turni per assimilare le risposte del rettangolo di gioco, per adeguare il braccio al veloce cemento americano. Quest'oggi, nella notte italiana, trova Taro Daniel, classe 93 giapponese, alla seconda partecipazione all'US Open. Primo turno nel 2014, tre anni dopo il ritorno. Mai oltre il secondo turno in tornei del grande Slam, difficile possa impensierire Nadal. Il nipponico raggiunge la sfida dopo la corsa in rimonta con Paul, da due set a uno sotto. Un successo prezioso per regalarsi una serata in un tempio della racchetta.

Riflettori, quindi, sulla crescita di Nadal. Come detto, quarti a Cincinnati, stop con Kyrgios. Rafa fatica quando affronta grandi battitori o giocatori in grado di chiudere rapidamente lo scambio, evitando le sue variazioni, le sua palle lavorate. Ha bisogno, Rafa, del giusto spazio. Taro Daniel, discreto tennista, non ha queste peculiarità, discorso similare per L.Mayer e Sugita, di fronte tra qualche ora e attesi dallo spagnolo alla fermata successiva. Le prime reali insidie, per Nadal, al quarto turno, probabile incrocio con Berdych (a meno di sorprese a firma Dolgopolov). Il quarto con Dimitrov, poi, può essere il punto di rottura, trampolino verso il paradiso o pericoloso scivolo verso l'inferno.

Nadal - due vittorie a Flushing Meadows nel 2010 e nel 2013 - tiene particolarmente a questo torneo, vuole onorare la prima testa di serie ed inoltre vuole difendere il fortino dall'attacco di Federer. Un duello a distanza, in attesa del possibile faccia a faccia in campo. Cancellare un 2017 negativo, almeno nell'1vs1 con Roger, è l'obiettivo di Rafa, mostrare al mondo di poter primeggiare anche oltre la terra è il tarlo di Nadal, animale da competizione senza eguali, anche a trent'anni suonati.