US Open, Rublev fa fuori Dimitrov. Out anche Berdych, ok Del Potro

Andrey Rublev. Fonte: USTA/Pete Staples

Continuano a cadere teste di serie agli US Open edizione 2017, quarto Slam dell'anno in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows. Dopo le eliminazioni eccellenti di ieri, di Alexander Zverev e Jo-Wilfried Tsonga, è stato oggi il turno del bulgaro Grigor Dimitrov, sconfitto in tre set dal giovane russo Andrey Rublev. Dimitrov, reduce dalla vittoria al Master 1000 di Cincinnati, è ricaduto nei suoi tipici difetti, giocando un match scialbo, contro un avversario in gran spolvero. Costretto a inseguire sin dal primo parziale, la testa di serie numero sette del seeding di New York, si è ritrovato un break avanti nel secondo set, salvo farsi recuperare e concedere la frazione nel gioco decisivo. Terzo set subito in discesa per Rublev, che elimina così uno dei principali ostacoli sulla strada verso la semifinale di Rafa Nadal.

Tomas Berdych. Fonte: USTA/Pete Staples

Estromesso dal torneo anche Tomas Berdych, numero quindici del tabellone. Dopo essere stato avanti di un set contro l'ucraino Alexandr Dolgopolov, il ceco si è fatto rimontare e travolgere, chiudendo l'incontro in maniera ingloriosa (6-1 al quarto). Chi invece non sbaglia è Juan Martin Del Potro: l'argentino regola in tre set lo spagnolo Menendez-Maceiras, approdando così al terzo turno. Tra le teste di serie, avanzano il francese Adrian Mannarino, numero trenta, che si sbarazza agevolmente dell'americano Bjorn Fratangelo, e il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, in serie positiva dopo il successo nell'Atp 250 di Winston-Salem, che ha superato in tre set il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown. I risultati:

Travaglia - Troicki 6-7(6) 5-7 0-6

Dolgopolov - Berdych (15) 3-6 6-1 7-6(5) 6-2

Dzumhur - Stebe 4-6 6-4 6-0 6-1

Rublev - Dimitrov (7) 7-5 7-6(3) 6-3

Jaziri - Millman 1-6 6-7(1) 1-6

Bautista Agut (11) - Brown 6-1 6-3 7-6(3)

Menendez-Maceiras - Del Potro (24) 2-6 3-6 6-7(3)

Mannarino (30) - Fratangelo 6-3 6-7(4) 6-1 6-2