US Open, Nadal al terzo turno. Vincono Thiem e Goffin

Rafa Nadal. Fonte: USTA/Billie Weiss

Perde per strada un set, ma non si lascia distrarre Rafa Nadal, numero uno al mondo e uomo da battere agli US Open edizione 2017. Impegnato in sessione serale contro il giapponese Taro Daniel, il maiorchino inizia a rilento, concede il parziale d'apertura con lo score di 4-6, poi prende gradualmente le misure all'avversario, regolandolo nei successivi tre set, in cui spadroneggia, per chiudere in poco meno di tre ore di gioco. Prossimo sfida all'argentino Leo Mayer, che ha fatto fuori l'altro nipponico Sugita. Nella parte alta del tabellone maschile di Flushing Meadows, avanza anche l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero sei del seeding, vincitore al quarto di una sfida per nulla scontata contro il giovane americano Taylor Fritz. Avanti di due set, Thiem accusa un passaggio a vuoto nel terzo, costringendosi a un arrivo in volata nella frazione successiva: esperienza e talento sono dalla sua parte, Fritz si inchina.

Dominic Thiem. Fonte: USTA/Rhea Nall

Tra le teste di serie, vince a fatica David Goffin. Il belga, numero nove del tabellone di New York, non ancora tornato ai suoi livelli dopo l'infortunio alla caviglia del Roland Garros, impiega oltre quattro ore e mezza per piegare la resistenza dell'argentino Guido Pella, arresosi solo per 6-3 al quinto set. Stesse difficoltà per il francese Gael Monfils, che la spunta dopo una mezza maratona contro l'americano Donald Young, mentre Feliciano Lopez sarà il prossimo avversario dell'acciaccato Roger Federer. Lo spagnolo ha vinto il derby tra veterani contro il connazionale Fernando Verdasco, e ha ora davanti a sè un'occasione ghiotta per avanzare ulteriormente, in uno US Open che continua a perdere pezzi, tra rinunce, infortuni ed eliminazioni eccellenti. I risultati:

Nadal - Daniel 4-6 6-3 6-2 6-2

Sugita - L. Mayer 7-6(3) 4-6 3-6 3-6

Goffin (9) - Pella 3-6 7-6(5) 6-7(2) 7-6(5) 6-2

Young - Monfils (18) 3-6 7-6(3) 4-6 6-2 5-7

Federer (3) - Youzhny 6-1 6-7(3) 4-6 6-4 6-2

Verdasco - Lopez (31) 3-6 2-6 6-3 1-6

Kohlschreiber (33) - Giraldo 6-2 6-1 3-0 ritiro

Fritz - Thiem (6) 4-6 4-6 6-4 5-7