US Open, Thiem non sbaglia ed è agli ottavi. Monfils si ritira contro Goffin

Dominic Thiem. Fonte: USTA/Brad Penner

Dominic Thiem raggiunge per la seconda volta consecutiva gli ottavi di finale di Flushing Meadows. Il giocatore austriaco, testa di serie numero sei dell'edizione 2017 degli US Open, approda infatti al quarto turno dello Slam newyorchese dopo aver superato in tre set il francese Adriano Mannarino, numero trenta del tabellone. Match sono controllo per Thiem, che rompe l'equilibrio nel finale del primo set, per poi scappar subito via nei due parziali successivi. Rischio conclusivo alla battuta, con il transalpino che prova a rientrare in partita e si conquista una palla break, ben annullata dall'austriaco, che tra due giorni affronterà l'argentino Juan Martìn Del Potro (che ha regolato lo spagnolo Roberto Bautista Agut), suo giustiziere a New York solo dodici mesi fa (in quell'occasione Thiem si infortunò anche al ginocchio).

Juan Martin Del Potro. Fonte: USTA/Rhea Nall

Costretto al ritiro Gael Monfils, numero diciotto del tabellone maschile, altro giocatore transalpino k.o. nella prima settimana. LaMonf ha dovuto abbandonare la contesa sul finire del secondo set, nel suo match di terzo turno con il belga David Goffin, numero nove. Primo parziale vinto da Goffin con lo score di 7-5, dopo oltre mezz'ora di grande equilibrio: decisivi, un paio di errori di troppo da fondo campo di Monfils, poi sparito dal campo per un non meglio precisato acciacco fisico, prima dell'inevitabile ritiro sul 5-1, davanti al pubblico del Louis Armstrong. Approdano agli ottavi di finale anche il tedesco Philipp Kohlschreiber, che mette fine all'avventura newyorchese dell'australiano John Millman, in attesa di conoscere il suo prossimo avversario (uno tra Federer e Lopez), e l'ucraino Alexandr Dolgopolov, che in meno di un'ora e mezza di tennis spazza via il serbo Viktor Troicki. I risultati:

Troicki - Dolgopolov 1-6 0-6 4-6

Goffin (9) - Monfils (18) 7-5 5-1 ritiro

Kohlschreiber (33) - Millman 7-5 6-2 6-4

Bautista Agut (11) - Del Potro (24) 3-6 3-6 4-6

Mannarino (30) - Thiem (6) 5-7 3-6 4-6