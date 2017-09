US Open 2017 - Kvitova vs Muguruza, snodo cruciale

Source: Clive Brunskill/Getty Images North America

Il quarto turno, al femminile, regala un incrocio nobile ed intrigante. Sull'Arthur Ashe, primo match della sessione serale, si affrontano Garbine Muguruza e Petra Kvitova. Doveroso partire, nella nostra introduzione, dalla campionessa ceca, sfortunata e costretta a un lungo stop per il problema alla mano. Un rientro non semplice, il titolo a Birmingham come oasi di ristoro, poi risultati contrastanti. Lungo il percorso di preparazione all'US Open, ripetuti schiaffi in grado di piegare anche una tennista del livello di Petra. Secondo turno a Stanford, il crollo con la giovane Bellis, poi la doppia fermata, a Toronto e Cincinnati, con la Stephens, infine la mazzata ricevuta dalla Zhang a New Haven. 62 61, primo impegno funesto. A Flushing Meadows, dopo l'approccio alterno con la Jankovic, deciso cambio di passo. 61 62 alla Cornet, 60 64 alla Garcia. La Kvitova torna a far sentire il suo peso, si iscrive alla contesa. Sullo sfondo, la figura di Garbine Muguruza.

La spagnola ha al momento le "chiavi" del circuito femminile, aldilà della classifica. Continuità ad alto livello, una gamma di soluzioni di primo piano, potenza e personalità. Il 1000 di Cincinnati - finale senza storia con la Halep - conferma la capacità della Muguruza di emergere in differente contesto. Non a caso vanta due titoli slam, sull'erba di Wimbledon - anno 2017 - e sul rosso di Parigi - anno 2016. Il rapporto con l'US Open è piuttosto acerbo. Quattro le apparizioni a New York, mai oltre il secondo turno prima della stagione corrente. Un solo impegno di rilievo finora, con la Rybarikova, travolta con periodico 61. In precedenza, Lepchenko e Duan, rivali non in grado di svelare la reale consistenza della spagnola.

Sono tre i precedenti tra Muguruza e Kvitova, un'incollatura di vantaggio per la ceca. Nel 2015, alle finali WTA, affermazione nel round robin di Garbine, nel 2016 la replica di Petra. A Stoccarda e Beijing due acuti per mettere pepe sulla rivalità. La partita di oggi è estremamente importante, l'occasione è ghiotta per volare ai quarti e giocare poi con i favori del pronostico contro Venus Williams o Carla Suarez Navarro. Parola al campo.