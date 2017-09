US Open, vincono Federer e Nadal. Avanti Rublev

Roger Federer. Fonte: USTA/Garrett Ellwood

Dopo i primi due turni conclusi al quinto set, Roger Federer si aggiudica in scioltezza il suo terzo match degli US Open edizione 2017. Battuto lo spagnolo Feliciano Lopez, con lo score di 6-3 6-3 7-5. Un buon Federer, che massimizza al meglio le risorse disponibili, ancora non al 100% per via della condizione atletica, ottiene due break nei primi due parziali e porta la sfida dalla sua parte, mentre Feliciano viene spesso passato quando si affaccia a rete, e da fondo campo non è in grado di fare partita pari con il fuoriclasse elvetico. Più equilibrato il terzo set, in cui Federer sale ancora avanti di un break, salvo farsi recuperare e dover chiudere in volata. Sul 5-6 e servizio è il mancino spagnolo a dargli una mano, incappando in un orrendo game di battuta, epilogo di una contesa mai realmente in discussione. Con questo successo lo svizzero approda agli ottavi di Flushing Meadows, dove incontrerà il tedesco Philipp Kohlschreiber, che ieri ha fatto fuori l'australiano John Millman.

Rafa Nadal. Fonte: USTA/Garrett Ellwood

Costretto invece a un'altra rimonta Rafa Nadal. Il maiorchino, numero uno al mondo, fatica nel primo set contro Leonardo Mayer, esperto giocatore argentino, che produce una prestazione di livello, suggellata dalla vittoria al tie-break per sette punti a tre. Ma a partire dal secondo parziale il mancino di Manacòr cambia marcia, nonostante non riesca a convertire la messe di palle break conquistate. A metà frazione Mayer cede di schianto, e consente a Nadal di pareggiare i conti e di scappare subito via nel punteggio nel terzo set, vinto nettamente con lo score di 6-1. Stesso copione nel quarto, con il maiorchino sempre in controllo della situazione, fino al 5-2 e servizio, quando Mayer ha un guizzo d'orgoglio per rimanere in partita. Poco male per Rafa, che chiude alla seconda occasione utile, e al prossimo turno affronterà l'ucraino Alexandr Dolgopolov. Si qualifica per i migliori sedici di Flushing Meadows anche il russo Andrey Rublev che, dopo la vittoria su Grigor Dimitrov, si conferma contro il bosniaco Damir Dzumhur, una settimana fa finalista a Winston-Salem, sconfitto in quattro set. I risultati:

Nadal (1) - L. Mayer 6-7(3) 6-3 6-1 6-4

Dzumhur - Rublev 4-6 4-6 7-5 4-6

Federer (3) - Lopez (31) 6-3 6-3 7-5