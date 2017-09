US Open, ai quarti Federer e Nadal. Del Potro rimonta Thiem

Roger Federer. Fonte: USTA/Darren Carroll

Roger Federer approda ai quarti di finale degli US Open 2017 in crescendo di condizione, battendo in tre set il tedesco Philipp Kohlschreiber. Sfida sempre in controllo per il fuoriclasse svizzero, agevolmente avanti di due set dopo poco più di un'ora di tennis, poi abile a chiudere i conti nel terzo in volata, con lo score di sette giochi a cinque. Permangono comunque dubbi sullo stato della schiena di Federer, oggetto di medical time-out nella pausa tra secondo e terzo parziale. Il Federer visto in sessione serale sull'Arthur Ashe è parso piuttosto in palla, ma dovrà cambiare ulteriormente marcia in vista dei quarti di finale, in cui incontrerà Juan Martin Del Potro, nella riedizione della finale 2009 di Flushing Meadows. Il giocatore argentino ha infatti esaltato il pubblico newyorchese rimontando Dominic Thiem, testa di serie numero sei del seeding, nel match più atteso della giornata. Sotto di due set, vinti nettamente da Thiem, Del Potro inizia a sfondare con il dritto, che neanche un gran difensore come l'austriaco riesce a contenere. Nel quarto parziale l'argentino si ritrova sotto 5-3, con Thiem che serve per il match: qui l'austriaco accusa un gravo passaggio a vuoto, si fa recuperare, perde malamente il successivo tie-break e si consegna a un quinto set che diventa il regno del suo avversario, trionfatore in un match durato oltre tre ore e mezza di gioco.

Juan Martin Del Potro. Fonte: USTA/Brad Penner

Impiega molto meno tempo invece Rafa Nadal a sbarazzarsi di Alexandr Dolgopolov. Il maiorchino, impegnato in sessione diurna sull'Arthur Ashe, dimostra di star salendo di livello con il passare dei turni, come ormai abitudine consolidata, non lasciando spazio all'estroso ucraino. Non c'è partita in questo ottavo di finale, con lo spagnolo che domina di forza a tutto campo, concedendo le briciole - solo sette giochi - al suo avversario, e confermandosi come il favorito numero uno nella corsa al titolo. In quarti di finale il mancino di Manacòr troverà a sorpresa il russo Andrey Rublev che, dopo aver eliminato Grigor Dimitrov, ha fatto fuori ieri anche il belga David Goffin, testa di serie numero nove del tabellone maschile. Tennis solido quello di Rublev, che ha costretto Goffin alla resa in tre set: decisivi i primi due parziali, estremamente combattuti, vinti entrambi dal russo, con lo score di 7-5 e 7-6 (tie-break equilibrato, sette punti a cinque). I risultati:

Nadal (1) - Dolgopolov 6-2 6-4 6-1

Goffin (9) - Rublev 5-7 6-7(5) 3-6

Federer (3) - Kohlschreiber (33) 6-4 6-2 7-5

Del Potro (24) - Thiem (6) 1-6 2-6 6-1 7-6(1) 6-4