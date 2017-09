Davis Cup, Belgio - Australia: la presentazione della prima giornata - Source: Richard Heathcote/Getty Images North America

Il circuito ATP si ferma, il corrente week-end è dedicato alla Coppa Davis. Le semifinali del World Group si presentano particolarmente interessanti ed aperte a più soluzioni. A Bruxelles, il Belgio attende l'Australia. Si gioca sul rosso, superficie più affine ai padroni di casa. Nel pomeriggio, due singolari in programma, David Goffin parte con i favori del pronostico con John Millman, il n.2 d'Australia. Goffin giunge alla partita dopo la partecipazione all'US Open. Quarto turno, netto KO con Rublev. Dopo lo stop al Roland Garros - ritiro con Zeballos - un lento recupero, problemi fisici a contaminare il tennis del folletto belga. Porzione in cemento deficitaria, deve superare l'ostacolo Millman. Non c'è alcun precedente tra i due, l'australiano - 3T a New York - ha in bacheca la finale al Challenger di Lexington, difficile possa impensierire un giocatore delle qualità di Goffin.

Source: Richard Heathcote/Getty Images North America

Il secondo match, invece, può presentare più variabili. Kyrgios è tennista di altra caratura rispetto a Darcis, ma il terreno inibisce i colpi poderosi del nativo di Canberra, a malpartito nella polvere. Darcis deve imbrigliare Kyrgios, costringerlo a restare in campo e nello scambio, sfruttare le lune alterne del recente finalista del torneo di Cincinnati. Subito fuori a Flushing Meadows, Kyrgios - anche per vari acciacchi - fatica a consacrarsi nell'élite della racchetta. Il repertorio è da fuoriclasse, la continuità latente. L'ago della bilancia pende dalla parte di Nick, ma Darcis - 2 sconfitte in 2 apparizioni sul cemento (Winston Salem - US Open), sul rosso titolo a Bordeaux e quarti ad Istanbul - non parte battuto.

I due incontri sono visibili in differita su Supertennis dalle 16. Al termine, cronaca qui su VAVEL Italia. Il programma:

Goffin - Millman

Darcis - Kyrgios