Davis Cup, Francia e Australia avanti su Serbia e Belgio dopo il doppio

Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Fonte: DavisCup.com

Il sabato del doppio potrebbe avere orientato le due semifinali della Coppa Davis edizione 2017. Sono ora infatti Francia e Australia ad aver compiuto un importante passo avanti in vista della finalissima, grazie alle coppie formate da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut e da John Peers e Jordan Thompson. Entrambi i doppi hanno vinto in tre set contro i rispettivi avversari. Allo Stade Pierre Mauroy di Lille, i transalpini hanno mandato al tappeto la Serbia di Filip Krajinovic e del capitano giocatore Nenad Zimonjic, mentre a Bruxelles, il duo aussie di capitan Lleyton Hewitt ha dominato contro il Belgio di Ruben Bemelmans e Arthur De Greef. Domani giornata decisiva, perchè sia alla Francia che all'Australia manca solo un punto per approdare in finale. I primi due singolari vedranno opposti da una parte David Goffin e Nick Kyrgios, dall'altra Jo-Wilfried Tsonga e Dusan Lajovic. I risultati:

Francia - Serbia 2-1 (Stade Pierre Mauroy, Lille, terra rossa indoor). Herbert/Mahut - Krajinovic/Zimonjic 6-1 6-2 7-6(3).

Belgio - Australia 1-2 (Palais 12, Bruxelles, terra rossa indoor). Bemelmans/De Greef - Peers/Thompson 3-6 4-6 0-6.

Per quanto riguarda gli spareggi per accedere o rimanere nel World Group, non si è giocato in Giappone, a Osaka, a causa di una pioggia insistente, con i nipponici padroni di casa avanti due a zero sul Brasile. Bielorussia, Repubblica Ceca e Ungheria in vantaggio su Svizzera, Olanda e Russia, mentre il Canada è 1-1 contro l'India a Edmonton. Kazakhstan in vantaggio sull'Argentina, da disputare il terzo incontro tra Colombia e Croazia. Ancora in corso invece il doppio tra portoghesi e tedeschi a Lisbona. I risultati:

Kazakhstan - Argentina 2-1 (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Khabibulin/Nedovyesov - Gonzalez/Molteni 5-7 6-4 7-5 6-4.

Colombia - Croazia 1-1 (Plaza de Toros La Santamaria, Bogotà, terra rossa outdoor). Giraldo - Skugor 6-4 4-6 5-7 6-4 6-2.

Svizzera - Bielorussia 1-2 (Swiss Tennis Arena, Biel, veloce indoor). Bodner/Margaroli - Mirnyi/Vasilevski 6-7(6) 6-7(4) 6-7(3).

Olanda - Repubblica Ceca 1-2 (Sportcampus Zuiderpark, The Hague, terra rossa indoor). Haase - Rosol 7-6(5) 3-6 2-6 6-3 5-7; Haase/Middelkoop - Jebavy/Pavlasek 4-6 6-4 7-6(1) 6-4.

Ungheria - Russia 2-1 (Kopaszi Dam, Budapest, terra rossa outdoor). Fucsovics - Rublev 6-2 6-4 5-7 2-6 6-3; Balasz - Kachanov 6-3 2-6 6-7 1-6; Balasz/Fucsovics - Kravchuk/Medvedev 7-6(4) 6-4 7-6(4).

Canada - India 1-1 (Northlands Coliseum, Edmonton, veloce indoor). Schnur - Ramanathan 7-5 6-7(4) 5-7 5-7; Shapovalov - Bhambri 7-6(2) 6-4 6-7(6) 4-6 6-1.