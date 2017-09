Davis Cup - Bivio Belgio, Goffin deve battere Kyrgios - Source: Julian Finney/Getty Images Europe)

Pomeriggio di fuoco a Bruxelles. Il Belgio, padrone di casa, deve recuperare un punto dopo due giornate. La qualificazione alla finale del gruppo mondiale è appesa ad un filo sottile. Per giocarsi la Davis, occorre vincere gli ultimi due singolari e respingere così l'avanzata dell'Australia. Sul rosso indoor del Palais 12, David Goffin, sospinto dal pubblico amico, tenta l'impresa. Dopo il successo d'esordio con Millman, il folletto belga attende Nick Kyrgios, il tenniste principe della rappresentativa rivale. Una corsa di rimonta per Kyrgios nella giornata di venerdì, due set a uno sotto con l'esperto Darcis. Ieri, poi, il doppio, nettamente favorevole a Peers e Thompson.

Il quadro è piuttosto chiaro, la prima partita odierna ha il sapore dell'atto ultimo. Darcis, infatti, parte ampiamente avanti, nei pronostici, con Millman. Goffin può quindi lanciare il connazionale verso un ritorno di gloria. Il bilancio del nativo di Rocourt con Kyrgios non è però rassicurante. 0-3 al momento il conto complessivo. Finale a Tokyo lo scorso anno, 75 al terzo Kyrgios. Nella stagione corrente, doppietta australiana a Miami e Cincinnati. Un denominatore comune, la superficie veloce, affine a Kyrgios e meno a Goffin. Come detto, oggi si gioca sul rosso e la terra può rimescolare le carte, favorire le variazioni di Goffin e limitare l'incidenza dei colpi potenti di Kyrgios, apparso alterno nella sua prima performance in Belgio.

L'incontro è in programma alle 13, a seguire Darcis - Milmann. Darcis si difende egregiamente in questo contesto, come dimostra il titolo nel challenger di Bordeaux con Dutra Silva. Più recente la partecipazione al torneo di Meerbusch. Ritiro prima del secondo turno con Kuhn. Nessun precedente con Millman. Per l'australiano, due sole partite su terra nel 2017. Sonore sconfitte e campanello d'allarme.

BELGIUM 1, AUSTRALIA 2

Venue: Palais 12, Brussels, BEL (clay - indoor)

David Goffin (BEL) d. John Millman (AUS) 67(4) 64 63 75

Nick Kyrgios (AUS) d. Steve Darcis (BEL) 63 36 67(5) 61 62

John Peers/Jordan Thompson (AUS) d. Ruben Bemelmans/Arthur De Greef (BEL) 63 64 60

David Goffin (BEL) v Nick Kyrgios (AUS)

Steve Darcis (BEL) v John Millman (AUS)