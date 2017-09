Davis Cup, Tsonga regala la finale alla Francia. Goffin batte Kyrgios e rilancia il Belgio

David Goffin. Fonte: DavisCup.com

Non sono bastati quattro incontri per stabilire chi, tra Belgio e Australia, disputerà la prossima finale di Coppa Davis. Sulla terra rossa outdoor di Bruxelles, è l'idolo di casa David Goffin a rilanciare le ambizioni dei belgi, battendo l'aussie Nick Kyrgios in quattro set. Dopo aver perso il primo set, il resto della partita è un'esibizione di continuità del piccolo Goffin, che lascia dunque il testimone al compagno di squadra Steve Darcis, in campo ora nel match decisivo contro Jordan Thompson. Sfida che decreterà l'avversario della Francia nella finalissima di fine novembre, perchè gli uomini di Yannick Noah si sono già qualificati, grazie al punto del 3-1, assicurato da Jo-Wilfried Tsonga contro la Serbia di Dusan Lajovic. Avanti di un set, vinto in scioltezza, Lajovic si è fatto raggiungere nel parziale successivo, per poi cedere nel tie-break del terzo: la svolta, perchè il quarto set è stato tutto a favore di Tsonga, per il delirio dello Stade Pierre Mauroy di Lille. I risultati:

Francia - Serbia 3-1 (Stade Pierre Mauroy, Lille, terra rossa outdoor). Tsonga - Lajovic 2-6 6-2 7-6(5) 6-2.

Belgio - Australia 2-2 (Palais 12, Bruxelles, terra rossa indoor). Goffin - Kyrgios 6-7(4) 6-4 6-4 6-4.

Negli spareggi per accedere o rimanere nel World Group, da segnalare l'eliminazione dell'Argentina in Kazakstan, il successo della Croazia in Colombia, le vittorie in rimonta di Olanda, Svizzera e Ungheria, mentre la Germania la spunta in Portogallo. Ancora in fase di svolgimento gli incontri tra Giappone e Brasile e tra Canada e India. I risultati:

Kazakhstan - Argentina 3-1. (National Tennis Centre, Astana, veloce indoor). Kukushkin - Schwartzman 6-4 6-4 7-6(2).

Colombia - Croazia 1-3 (Plaza de Toros La Santamaria, Bogotà, terra rossa outdoor). Cabal/Falla - Cilic/Mektic 7-5 7-6(5) 4-6 2-6 4-6; Giraldo - Cilic 3-6 4-6 4-6.

Olanda - Repubblica Ceca 3-2 (Sportcampus Zuiderpark, The Hague, terra rossa indoor). Haase - Vesely 6-1 1-6 6-3 6-4; De Bakker - Rosol 3-6 6-4 6-4 6-4.

Svizzera - Bielorussia 3-2 (Swiss Tennis Arena, Biel, veloce indoor). Laaksonen - Zhyrmont 6-2 6-2 5-7 6-2; Chiudinelli - Shyla 6-4 6-3 6-4.

Portogallo - Germania 2-3 (Centro de Tenis do Jamor, Oeiras/Lisbona, terra rossa outdoor). Elias/J. Sousa - Puetz/Struff 2-6 6-4 7-6(5) 4-6 4-6; J. Sousa - Struff 0-6 7-6(3) 6-3 6-7(4) 4-6; Domingues - Hanfmann 6-3 7-6(8).

Ungheria - Russia 3-1 (Kopaszi Dam, Budapest, terra rossa outdoor). Fucsovics - Kachanov 7-5 6-4 6-4.

Canada - India 2-1 (Northlands Coliseum, Edmonton, veloce indoor). Nestor/Pospisil - Bopanna/Raja 7-5 7-5 5-7 6-3.