Fed Cup 2018, Italia alla prova Spagna

La Fed Cup - edizione 2017 - è sulla retta conclusiva. A novembre - 11/12 - la finale inattesa tra Bielorussia ed USA. Tempo quindi di volgere lo sguardo alla prossima edizione. Ieri il sorteggio, con i vari accoppiamenti riguardanti le differenti fasce mondiali. Non può sorridere l'Italia. Dopo il successo ai play-off, 3-1 contro Cina Taipei, risultato utile per scongiurare il crollo in terza fascia, ecco l'incubo Spagna. Da seconda testa di serie, la nostra nazionale pesca probabilmente la rappresentativa più forte del lotto. La Spagna è squadra estremamente solida e può contare, a meno di rinunce, sull'apporto della prima giocatrice del mondo, Garbine Muguruza, fresca di titolo a Wimbledon e Cincinnati. Al fianco della regina, una tennista di talento come la Suarez Navarro e una schiera di giocatrici solide, ben posizionate nel ranking WTA. Di contro, l'Italia, guidata dalla Garbin, vive un periodo di profondo ricambio. Siamo al passo d'addio di molte senatrici, vedi Schiavone e Vinci, con la nostra punta, Sara Errani, intrappolata in una spinosa questione doping. Camila Giorgi, poi, per talento e qualità nettamente la prima della classe, è in lotta da tempo con la Federazione. Un'Italia giovane, di prospettiva, non pronta all'apparenza per questo palcoscenico. Contro Cina Taipei, il lancio di Martina Trevisan in singolare e della coppia Paolini - Rosatello in doppio. Altre crescono rapidamente, ma il mondo chiama e non ammette errori.

Questo il prospetto del Group II:

Slovacchia – [1] Russia

Australia – Ucraina

Romania – Canada

[2] Italia – Spagna

Questo il prospetto del World Group:

Bielorussia – Germania

Repubblica Ceca – Svizzera

Francia – Belgio

Olanda – USA