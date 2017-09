Davis Cup 2018 - Il Giappone sbarra la strada all'Italia - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

In archivio le semifinali. Belgio e Francia approdano all'atto conclusivo della corrente Davis. Affermazione con l'Australia per Goffin e compagni, sigillo con la Serbia, orfana di Djokovic, per la rappresentativa transalpina. Tra il 24 e il 26 novembre, la 3 giorni utile ad assegnare l'ambito trofeo. Nel frattempo, si delinea il calendario della prossima edizione, con l'Italia protagonista. Al maschile abbiamo qualche certezza in più, giocatori stabilmente tra i primi 100 della graduatoria mondiale e capaci, a fasi alterne, di ergersi a protagonisti. Solido il gruppo azzurro, guidato dal veterano Lorenzi - un tennista in continua crescita, capace di progredire a dispetto dell'età - e da un talento burrascoso come Fabio Fognini - più volte sotto la lente della critica, ma dall'arsenale potenzialmente illimitato. Con queste basi, non deve spaventare il primo turno, in agenda tra il 2 e il 4 febbraio. Il Giappone, avversario degli azzurri, può contare su un giocatore di prima fascia come Nishikori, ma è inferiore sul piano complessivo. Solo un altro nipponico si trova nell'élite della racchetta ed è Sugita, n.42 del ranking. Profilo di valore, ma non ingiocabile. Inoltre, da valutare è la presenza del citato Nishikori, costretto a convivere a più riprese con problemi fisici e spesso assente in prove di squadra.

Davis Cup World Group

First round (2-4 February)

France [s] [c] v Netherlands

Japan [c] [*] v Italy [s]

Spain [c] v Great Britain [s]

Australia [s] [c] v Germany

Kazakhstan [c] v Switzerland [s]

Croatia [s] [c] [*] v Canada

Serbia [s] [c] v USA

[#] Hungary [c] v Belgium [s]

[#] = Belgium given choice to host tie as 2017 finalist nation (Belgian tennis federation to confirm by 4 October)

Key

[s] = seeded nation

[c] = choice of ground

[*] = choice of ground decided by lot

Davis Cup Americas Zone Group I

First round (2-4 February)

Argentina [s] BYE

Chile [c] v Ecuador

Barbados [c] v Colombia

Dominican Republic [c] [*] v Brazil [s]

Davis Cup Americas Zone Group II

First round (2-4 February)

Guatemala [c] v Venezuela [s]

El Salvador [s] [c] v Uruguay

Mexico [s] [c] v Puerto Rico

Bolivia [c] v Peru [s]

Davis Cup Asia/Oceania Zone Group I

First round (2-4 February)

India [s] BYE

China, P.R. [c] v New Zealand

Pakistan [c] v Korea, Rep.

Uzbekistan [s] BYE

Davis Cup Asia/Oceania Zone Group II

First round (2-4 February)

Sri Lanka [c] v Thailand [s]

Indonesia [c] v Philippines [s]

Hong Kong, China [s] [c] v Iran

Lebanon [c] v Chinese Taipei [s]

Davis Cup Europe/Africa Zone Group I

First round (2-4 February)

Czech Republic [s] BYE

South Africa v winner of Israel or Romania

Portugal [s] BYE

Ukraine [c] v Sweden

Bosnia/Herzegovina BYE

Slovakia [s] BYE

Austria [c] v Belarus

Russia [s] BYE

Second round

Slovakia [c] [*] v Bosnia/Herzegovina

Key

[s] = seeded nation

[c] = choice of ground

[*] = choice of ground decided by lot

The World Group dates for the 2018 Davis Cup by BNP Paribas are as follows:

World Group first round: 2-4 February

World Group quarterfinals: 6-8 April

World Group semifinals and play-offs: 14-16 September

World Group Final: 23-25 November