ATP Budapest, Lorenzi si gioca l'accesso in finale con Pouille - Foto ATP

Come a Barcellona, anche a Budapest è tempo di semifinali. Uno spicchio d'Italia sul rosso ungherese. Paolo Lorenzi batte con periodico 64 Kuznetsov e approda al penultimo atto del torneo. La sfida odierna è estremamente impegnativa, Lorenzi si gioca infatti l'accesso in finale con Lucas Pouille, prima testa di serie al Gazprom Hungarian Open. Sono due i precedenti tra Lorenzi e Pouille, entrambi sulla terra. Lo scorso anno, sigillo francese a Bucarest, replica recente a Monte-Carlo. La superficie allevia le "pene" del tennista italiano, ma Lorenzi non parte di certo con i favori del pronostico. Pouille è reduce dalla semi di Monte-Carlo e vanta in stagione risultati importanti, semifinale a Dubai e finale a Marsiglia per citarne alcuni. Di contro, Paolo ha le sue migliori cose nella "polvere", ad esempio la finale a Quito. Partita difficile.

Ad aprire il programma di singolare, un inatteso match tra Djere e Bedene, due tennisti chiamati al labirinto di qualificazione per raggiungere il main draw. Ai quarti, vittoria netta, per Bedene, contro il colosso Karlovic, per il serbo Djere, invece, lotta lunga tre set con Verdasco, una rimonta veemente dopo il 26 iniziale. Un incontro in archivio tra i due, al challenger di Banja Luka del 2013. 61 76 Bedene nell'occasione.

Risultati

(1) [FRA] Lucas Pouille DEFEATS [SVK] Martin Klizan 64 63

(Q) [GBR] Aljaz Bedene DEFEATS (2) [CRO] Ivo Karlovic 64 63

(Q) [SRB] Laslo Djere DEFEATS (4) [ESP] Fernando Verdasco 26 76(4) 62 H2H

(6) [ITA] Paolo Lorenzi DEFEATS [RUS] Andrey Kuznetsov 64 64

Programma

CENTRE COURT STARTS AT 12:45 PM

NOT BEFORE 2:00 PM

SF (Q) Laslo Djere VS (Q) Aljaz Bedene

SF (1) Lucas Pouille VS (6) Paolo Lorenzi