Atp, i risultati della prima giornata a Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril

Jiry Vesely impegnato oggi a Istanbul. Fonte: IstanbulOpen

Tre i tornei Atp 250 che si disputano questa settimana nel circuito maschile. Tutti su terra rossa, in avvicinamento ai Master 1000 di Madrid e Roma, che a loro volta precederanno il secondo Slam dell'anno, a partire da fine mese al Roland Garros di Parigi. Da oggi si gioca a Istanbul (Turchia), Monaco di Baviera (Germania) ed Estoril (Portogallo).

ISTANBUL

Al TEB BNP Paribas Istanbul Open è subito eliminato l'italiano Riccardo Bellotti, 25 anni e numero 204 al mondo, sconfitto in rimonta dal brasiliano Rogerio Dutra Silva. Da segnalare anche le vittorie del ceco Jiry Vesely, dell'australiano Jordan Thompson, del russo Mikhail Youzhny e del belga Steve Darcis. In sessione serale, in campo l'altro aussie Bernard Tomic, che si salva in rimonta contro il lucky loser egiziano Mohamed Safwat. I risultati:

Dutra Silva - Bellotti (Q) 3-6 7-6(1) 6-0

Safwat (LL) - Tomic (6) 7-5 5-7 3-6

Youzhny - Ilkel (WC) 3-6 6-3 6-3

Menendez-Maceiras (Q) - Thompson 7-6(4) 0-6 0-6

Darcis (8) - Sela 7-5 6-4

Vesely - Granollers 7-5 2-6 6-4

MONACO DI BAVIERA

Diversi i giocatori tedeschi impegnati al BMW Open. Sul rosso di Monaco di Baviera, superano il primo turno Tommy Haas, in rimonta sull'ucraino Stakhovsky, Jan-Lennard Struff nel derby con il connazionale Daniel Masur, e il qualificato Yannick Hanfmann, che fa fuori l'austriaco Gerald Melzer in tre set. Avanti anche la testa di serie numero otto, il brasiliano Thomaz Bellucci, in scioltezza sul kazako Mikhail Kukushkin. I risultati:

Struff (7) - Masur (WC) 6-3 6-4

Stakhovsky - Haas 6-1 3-6 4-6

Bellucci (8) - Kukushkin 6-3 6-2

Melzer - Hanfmann (Q) 4-6 7-5 1-6

ESTORIL

Solo quattro incontri di primo turno in programma oggi al Millennium Open, sulla terra battuta portoghese. Anche qui è subito fuori un qualificato italiano, il ventiquattrenne Salvatore Caruso, numero 206 del ranking Atp, sconfitto in due set dal sudafricano Kevin Anderson. Il veterano spagnolo Tommy Robredo fa fuori il russo Evgeny Donskoy, mentre l'idolo di casa Gastao Elias supera il tunisino Malek Jaziri. In serata l'uzbeko Denis Istomin va k.o. contro un altro portoghese, Frederico Ferreira Silva. I risultati:

Robredo - Donskoy 6-3 6-2

Elias - Jaziri 6-4 3-6 6-3

Ferreira Silva (WC) - Istomin 6-2 6-2

Caruso (Q) - Anderson 2-6 3-6