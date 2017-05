ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di giornata - Source: Al Bello/Getty Images North America

La settimana ATP si suddivide in tre tronconi. Tre tornei su terra - Estoril, Monaco, Istanbul - in attesa della prestigiosa fermata madrilena. In Portogallo, giornata interessante. Dopo l'apertura con Almagro - Paire, sul Centrale, spazio a Sousa e Fratangelo, prima dell'atteso confronto tra Del Potro e Sugita. Delpo rientra nel circuito, l'ultimo incontro risale al Miami Open, secondo turno e KO con Federer. Approccio con una superficie differente, avversario temibile. Sugita è in fiducia e gioca un ottimo tennis, come dimostrano i quarti a Barcellona.

A Monaco, unica carta azzurra di giornata. Andreas Seppi, sconfitto da Carreno Busta a Barcellona, attende l'argentino Zeballos. Non un match di facile soluzione per l'alfiere italiano, Zeballos - semifinalista a Barcellona, battuto da Nadal - è montagna difficile da scalare, specie tra la polvere. Tre precedenti, Seppi ha un'incollatura di vantaggio, a Umago, nel 2013, ritiro nel corso del primo set del sudamericano. Da seguire, anche il confronto tra l'istrionico Brown e M.Zverev, così come la partita tra Kohlschreiber e il talento Ruud.

Infine, in Turchia, Troicki e Baghdatis incrociano la racchetta per l'ottava volta, la prima sulla terra, con il cipriota avanti 5-2. Coric, fuori al primo turno sia a Monte-Carlo che a Barcellona, dopo il titolo a Marrakech, prova a riaccendere i motori con Lajovic, è lui la principale attrazione odierna.

Estoril

ESTÁDIO MILLENNIUM STARTS AT 1:00 PM

1ST RD Nicolas Almagro VS (8) Benoit Paire

NOT BEFORE 2:45 PM

1ST RD (6) Joao Sousa VS (Q) Bjorn Fratangelo

1ST RD Yuichi Sugita VS (5) Juan Martin del Potro

1ST RD Paul-Henri Mathieu VS (WC) Pedro Sousa

COURT CASCAIS STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 1:00 PM

1ST RD (7) Kyle Edmund VS (Q) Joao Domingues

1ST RD Ryan Harrison VS Guillermo Garcia-Lopez

COURT 3 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Taro Daniel VS Renzo Olivo

1ST RD Carlos Berlocq VS (Q) Elias Ymer

Monaco

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (WC) Maximilian Marterer VS Hyeon Chung

NOT BEFORE 1:00 PM

1ST RD Dustin Brown VS (6) Mischa Zverev

1ST RD (Q) Cedrik-Marcel Stebe VS (Q) Guido Pella

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD (WC) Casper Ruud VS (5) Philipp Kohlschreiber

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Jozef Kovalik VS Jeremy Chardy

1ST RD Horacio Zeballos VS Andreas Seppi

1ST RD Martin Klizan VS Nicolas Kicker

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Thiago Monteiro VS Marius Copil

Istanbul

GARANTI KOZA ARENA STARTS AT 12:30 PM

1ST RD (Q) Stefanos Tsitsipas VS Damir Dzumhur

1ST RD Nikoloz Basilashvili VS Karen Khachanov

NOT BEFORE 5:00 PM

1ST RD Marcos Baghdatis VS (5) Viktor Troicki

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (7) Borna Coric VS Dusan Lajovic

COURT 1 STARTS AT 12:30 PM

1ST RD (Q) Daniel Brands VS (SE) Laslo Djere

1ST RD (WC) Marton Fucsovics VS Aljaz Bedene