Atp Monaco di Baviera, fuori Seppi. I risultati di Istanbul ed Estoril

Karen Kachanov oggi in azione a Istanbul. Fonte: IstanbulOpen

Si chiude immediatamente, al primo turno, l'avventura di Andreas Seppi nel torneo Atp 250 di Monaco di Baviera. L'altoatesino, scivolato al numero settantadue della classifica Atp, è stato infatti battuto in rimonta sul terra rossa tedesca dall'argentino Horacio Zeballos, che conferma così di stare vivendo un buon momento di forma dopo i quarti di finale raggiunti pochi giorni fa a Barcellona. Ma tanti altri incontri si sono disputati oggi nei tre tornei sul rosso in programma questa settimana.

MONACO DI BAVIERA

Detto di Seppi, al BMW Open non ha sbagliato all'esordio Mischa Zverev, testa di serie numero sei del seeding, che si è sbarazzato in tre set del connazionale Dustin Brown. Bene ancora una volta il sudcoreano Hyeon Chung, che ha fatto sua la battaglia con il qualificato tedesco Maximilian Marterer. Al secondo turno anche il francese Jeremy Chardy (in due set su Kovalik), l'argentino Guido Pella (facile su un altro tedesco, Stebe), lo slovacco Martin Klizan (a fatica sull'albiceleste Kicker) e il romeno Marius Copil, all'ultimo respiro sul brasiliano Thiago Monteiro. Ultimo match di giornata, quello tra il giovane norvegese Casper Ruud e Philipp Kohlschreiber, numero cinque del tabellone, che la spunta in due set. I risultati:

Marterer (WC) - Hyeon Chung 6-7(10) 6-4 3-6

Klizan - Kicker 4-6 6-4 6-3

Brown - M. Zverev (6) 4-6 7-6(4) 3-6

Stebe (Q) - Pella (Q) 0-6 2-6

Zeballos - Seppi 5-7 6-2 7-5

Ruud (WC) - Kohlschreiber (5) 4-6 3-6

Kovalik (Q) - Chardy 2-6 4-6

Monteiro - Copil 6-4 5-7 4-6

ISTANBUL

Buono l'esordio sul rosso di Istanbul del russo Karen Kachanov, che concede un set - il secondo - al georgiano Nikoloz Basilashvili, ma accede al secondo turno. Bene anche la testa di serie numero quattro, il serbo Viktor Troicki, che regola in due parziali il cipriota Marcos Baghdatis. Un altro giocatore serbo, Laslo Djere, la spunta contro il qualificato tedesco Daniel Brands, mentre il britannico Aljaz Bedene fatica ma vince contro la wild card ungherese Fucsovics. Sconfitta invece per il giovane greco Stefanos Tsitsipas, regolato in due set dal bosniaco Damir Dzumhur. In sessione serale, il croato Borna Coric, numero sette del seeding, va k.o. contro Dusan Lajovic. I risultati:

Fucsovics (WC) - Bedene 6-7(3) 6-4 4-6

Brands (Q) - Djere 3-6 4-6

Basilashvili - Kachanov 3-6 7-6(2) 1-6

Baghdatis - Troicki (5) 5-7 4-6

Coric (7) - Lajovic 3-6 7-6(1) 5-7

Tsitsipas (Q) - Dzumhur 4-6 5-7

ESTORIL

Diverse le teste di serie eliminate oggi sulla terra rossa dell'Estoril, a partire dall'idolo di casa Joao Sousa, testa di serie numero sei, messo k.o. dal qualificato statunitense Bjorn Fratangelo. Fuori anche il francese Benoit Paire, numero otto, battuto dall'esperto spagnolo Nico Almagro, il britannico Kyle Edmund, numero sette, beffato al tie-break del terzo set dal portoghese Joao Domingues. Avanza il giapponese Taro Daniel, 7-5 al terzo sull'argentino Renzo Olivo. In sessione serale Juan Martìn Del Potro annichilisce un altro nipponico, Yuichi Sugita, mentre lo statunitense Ryan Harrison fa fuori il terraiolo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. I risultati:

Almagro - Paire (8) 6-3 6-2

Harrison - Garcia-Lopez 6-3 2-6 6-2

Sugita - Del Potro (5) 1-6 3-6

J. Sousa (6) - Fratangelo (Q) 3-6 4-6

Daniel - Olivo 7-6(2) 4-6 7-5

Mathieu - P. Sousa 6-3 4-6 ritiro

Edmund (7) - Domingues (Q) 4-6 6-3 6-7(2)

Berlocq - E. Ymer (Q) 7-5 6-4