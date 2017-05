ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di mercoledì

Source: Scott Barbour/Getty Images AsiaPac

Estoril

Il programma portoghese si apre con il derby di Spagna tra Carreno Busta e Robredo. Robredo ha un ruolino immacolato con il connazionale, ma il match vede Carreno leggermente favorito, in virtù dell'ottima stagione e dell'evidente crescita. Elias e Almagro incrociano la racchetta nel pomeriggio, a seguire Gasquet. Fuori prematuramente a Barcellona, il talento transalpino prova a rilanciarsi con Berlocq. Infine, Domingues - Anderson.

ESTÁDIO MILLENNIUM STARTS AT 1:00 PM

2ND RD (1) Pablo Carreno Busta VS (PR) Tommy Robredo

NOT BEFORE 2:50 PM

2ND RD Gastao Elias VS Nicolas Almagro

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD Carlos Berlocq VS (2) Richard Gasquet

2ND RD (Q) Joao Domingues VS Kevin Anderson

Monaco

A Monaco, inaugura la giornata il brasiliano Bellucci, opposto al qualificato Hanfmann. La seconda testa di serie, Bautista Agut, affronta Marius Copil, mentre il veterano Haas - successo al terzo con Stakhovsky all'esordio - gioca con Struff, gradevole sorpresa nelle recenti settimane. Il piatto forte nel tardo pomeriggio, Chardy e Zverev duellano sul centrale. Un precedente in stagione, a Montpellier sigillo in tre del teutonico. Zverev è all'ennesima prova del nove sul rosso, dopo il pesante tonfo di Barcellona con Chung.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (8) Thomaz Bellucci VS (Q) Yannick Hanfmann

NOT BEFORE 1:00 PM

2ND RD Marius Copil VS (2) Roberto Bautista Agut

2ND RD (7) Jan-Lennard Struff VS (PR) Tommy Haas

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD Jeremy Chardy VS (3) Alexander Zverev

Istanbul

In Turchia, sono soprattutto Cilic e Raonic a stuzzicare l'attenzione. Il croato è al via grazie a una wild card e, al secondo turno, trova il bosniaco Dzumhur. Non una stagione di alto livello per Cilic, la terra, inoltre, inibisce parzialmente i suoi colpi migliori. Raonic, prima forza del torneo, al rientro dopo il lungo stop post Miami, "pesca" l'insidioso Bedene, finalista a Budapest (KO con Pouille). Test probante per il potente canadese. Presente anche l'indecifrabile Tomic - primo match sul centrale con Dutra Silva - Darcis e Vesely colorano invece il campo n.1.

GARANTI KOZA ARENA STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Rogerio Dutra Silva VS (6) Bernard Tomic

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD Damir Dzumhur VS (2) WC Marin Cilic

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD (1) Milos Raonic VS Aljaz Bedene

COURT 1 STARTS AT 12:30 PM

2ND RD (8) Steve Darcis VS Jiri Vesely