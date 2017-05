Atp, i risultati della terza giornata a Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril

Milos Raonic oggi a Istanbul. Fonte: IstanbulOpen

Prosegue il tennis su terra battuta, in avvicinamento ai due Masters 1000 di Madrid e Roma e al Roland Garros di Parigi. In corso di svolgimento tre tornei Atp 250, sul rosso di Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril. Nessun italiano impegnato oggi, con Fabio Fognini che farà domani il suo esordio in Germania contro il qualificato argentino Guido Pella e Paolo Lorenzi opposto in Turchia al serbo Laslo Djere.

ISTANBUL

Sulle rive dello Stretto dei Dardanelli debutta con una vittoria il numero due del seeding, il croato Marin Cilic, che si sbarazza in due set del bosniaco Damir Dzumhur. Decisamente più impegnativa la prima di Milos Raonic, prima testa di serie del tabellone turco, costretto agli straordinari (rimonta concretizzata al tie-break del terzo parziale) dal britannico Aljaz Bedene. Agevole successo per il belga Steve Darcis, che annichilisce il ceco Jiry Vesely, in grado di raccogliere solo tre games nel secondo turno del torneo. Avanza anche l'australiano Bernard Tomic, che schiva in due set l'ostacolo rappresentato dal brasiliano Rogerio Dutra Silva. I risultati:

Raonic (1) - Bedene 6-7(5) 6-3 7-6(3)

Dutra Silva - Tomic (6) 5-7 3-6

Darcis (8) - Vesely 6-2 6-1

Dzumhur - Cilic (2) 3-6 2-6

MONACO DI BAVIERA

Fatica più del previsto lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero due del seeding bavarese, contro il romeno Marius Copil. 7-5 al terzo, lo score in rimonta del regolarista iberico, che al prossimo turno se la vedrà con il sorprendente qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che oggi si è aggiudicato una vera e propria battaglia contro il brasiliano Thomaz Bellucci. Vittoria in due set invece per Jan-Lennard Struff, che regola senza troppi complimenti il ben più esperto connazionale Tommy Haas. In chiusura di programma successo anche per l'idolo di casa Alexander Zverev, che supera il francese Jeremy Chardy con un doppio 6-4. I risultati:

Struff (7) - Haas 6-4 7-5

Chardy - A. Zverev (3) 4-6 4-6

Bellucci (8) - Hanfmann (Q) 6-7(5) 6-4 5-7

Copil - Bautista Agut (2) 6-4 6-7(3) 5-7

ESTORIL

Solo due gli incontri disputati oggi in sessione diurna al Millennium Open dell'Estoril. Vittoria importante per l'asturiano Pablo Carreno Busta, testa di serie numero uno, in due set combattuti sul connazionale Tommy Robredo, e dell'altro spagnolo Nico Almagro, in scioltezza sul portoghese Gastao Elias. In sessione serale, successo del francese Richard Gasquet, che lascia le briciole all'argentino Carlos Berlocq, mentre si chiude al terzo set la sfida tra il sudafricano Kevin Anderson e il qualificato lusitano Joao Domingues. I risultati:

Carreno Busta (1) - Robredo 7-6(5) 7-5

Elias - Almagro 1-6 2-6

Domingues (Q) - Anderson 7-5 3-6 5-7

Berlocq - Gasquet (2) 1-6 4-6