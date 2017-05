ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di giovedì - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Estoril

In Portogallo, solo tre incontri a livello di singolare. Due le teste di serie in campo. Gilles Muller apre le danze con la wild card Pedro Sousa, nel tardo pomeriggio, poi, tocca a David Ferrer. Stagione in difetto per il soldatino di Spagna, il tempo reclama attenzione, Ferrer, al tramonto di carriera, cerca gli ultimi rintocchi. Sfida Dutra Silva, positivo con Tomic al turno precedente. Infine, Fratangelo - Daniel.

NOT BEFORE 2:50 PM

2ND RD (WC) Pedro Sousa VS (3) Gilles Muller

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (4) WC David Ferrer VS (WC) Frederico Ferreira Silva

2ND RD (Q) Bjorn Fratangelo VS Taro Daniel

Monaco

A Monaco, programma interessante. Zeballos, semifinalista a Barcellona, vincente all'esordio con Seppi, incrocia la racchetta con Kohlschreiber. Tre precedenti favorevoli al teutonico, tutti, però, su una superficie rapida. Pronostico incerto.

Fognini, KO al primo turno a Budapest con Kuznetsov, trova Pella, reduce da un buon percorso di qualificazione. Fognini guida la rivalità 2-1, ma serve una prestazione convincente per superare un ostacolo non certo accomodante. A seguire, Gael Monfils, prima forza del torneo, duella con Chung. Il transalpino è al rientro, non gioca da Indian Wells, Chung cavalca le buone cose di Barcellona, quarti di finale per lui. Chiudono Klizan e M.Zverev.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Horacio Zeballos VS (5) Philipp Kohlschreiber

NOT BEFORE 1:00 PM

2ND RD (4) Fabio Fognini VS (Q) Guido Pella

2ND RD (1) Gael Monfils VS Hyeon Chung

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD Martin Klizan VS (6) Mischa Zverev

Istanbul

Altro rintocco d'Italia in Turchia. Paolo Lorenzi "osserva" Laslo Djere, sorprendentemente in semifinale a Budapest. Nel citato torneo ungherese, penultimo atto anche per Lorenzi, battuto da Pouille. Terzo match in programma, in precedenza Thompson - Schwartzman e Lajovic - Youzhny. Khachanov e Troicki completano il quadro.

GARANTI KOZA ARENA STARTS AT 12:30 PM

2ND RD Jordan Thompson VS (3) Diego Schwartzman

2ND RD Dusan Lajovic VS Mikhail Youzhny

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD (4) Paolo Lorenzi VS (SE) Laslo Djere

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD Karen Khachanov VS (5) Viktor Troicki