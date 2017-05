Atp, Fognini e Lorenzi eliminati a Monaco di Baviera e Istanbul

Il serbo Laslo Djere, giustiziere oggi di Paolo Lorenzi a Istanbul. Fonte: IstanbulOpen

Giornata difficile quella odierna per i colori italiani nel circuito Atp. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi impegnati all'esordio rispettivamente sulla terra rossa di Monaco di Baviera e Istanbul, sono stati infatti sconfitti ed eliminati in maniera netta. Due set a zero subiti dal ligure in Germania contro il qualificato argentino Guido Pella, medesimo score con cui il senese si è invece arreso in Turchia al ventunenne serbo Laslo Djere, numero 153 del ranking mondiale.

MONACO DI BAVIERA

La sconfitta di Fognini non è stato l'unico k.o. a sorpresa al BMW Open di Monaco, dove anche il numero cinque del seeding, il tedesco Philipp Kohlschreiber si è fatto sorprendere da un altro argentino, l'esperto Horacios Zeballos, qualificatosi per i quarti con lo score di 7-6 6-4. Per certi versi ancor più pesante la sconfitta della testa di serie numero uno, il francese Gael Monfils, battuto dal caldissimo sudcoreano Hyeon Chung. In chiusura di programma, lo slovacco Martin Klizan annienta Mischa Zverev, agguantando l'ultimo posto disponibile per i quarti di finale . I risultati:

Monfils (1) - Hyeon Chung 2-6 4-6

Klizan - M. Zverev (6) 6-2 6-1

Fognini (4) - Pella (Q) 3-6 2-6

Zeballos - Kohlschreiber (5) 7-6(5) 6-4

ISTANBUL

A Istanbul vola l'argentino Diego Schwartzman, numero tre del tabellone turco, che annichilisce al debutto l'australiano Jordan Thompson. Oltre alla vittoria di Djere su Lorenzi, da segnalare anche il successo in rimonta del connazionale Dusan Lajovic sul veterano russo Mikhail Youzhny. Nell'ultimo match di giornata, si qualifica per i quarti il terzo serbo ancora presente nel torneo: Viktor Troicki sconfigge infatti un altro russo, Karen Kachanov. I risultati:

Lorenzi (4) - Djere (SE) 4-6 3-6

Kachanov - Troicki (5) 4-6 6-7(5)

Lajovic - Youhzny 3-6 6-0 6-3

Thompson - Schwartzman (3) 1-6 3-6

ESTORIL

Sulla terra rossa dell'Estoril si ferma Juan Martin Del Potro. L'argentino dà forfait in ottavi di finale, lasciando così strada libera allo statunitense Ryan Harrison. Vittoria in due set per la testa di serie numero tre, il lussemburghese Gilles Muller, che si sbarazza della wild card di casa Pedro Sousa. In sessione serale lo spagnolo David Ferrer ferma la corsa del portoghese Ferreira Silva, mentre il giapponese Taro Daniel si impone sullo statunitense Bjorn Fratangelo. I risultati:

Harrison - Del Potro (5) walkover

Ferrer (4) - Ferreira Silva (WC) 6-3 6-4

Fratangelo (Q) - Daniel 4-6 4-6

P. Sousa (WC) - Muller (3) 3-6 2-6