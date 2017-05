ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di venerdì - Foto ATP

Estoril

Un derby spagnolo introduce la giornata odierna. Carreno Busta, protagonista in queste prime battute del 2017, attende Nicolas Almagro, reduce da due vittorie interessanti con Elias e Paire. Carreno parte in vantaggio, ma attenzione a possibili sorprese. David Ferrer, invece, sta onorando al meglio la sua wild card e, forte di una superficie amica, sfida Harrison per conquistare un posto in semifinale. Gasquet guida 5-3 la rivalità con Anderson e osserva con fiducia l'incrocio su terra, Muller, terza forza del torneo, duella con Taro Daniel.

ESTÁDIO MILLENNIUM STARTS AT 1:00 PM

QF (1) Pablo Carreno Busta VS Nicolas Almagro

NOT BEFORE 2:50 PM

QF (4) WC David Ferrer VS Ryan Harrison

NOT BEFORE 6:00 PM

QF Kevin Anderson VS (2) Richard Gasquet

QF Taro Daniel VS (3) Gilles Muller

Monaco

In Germania, dopo l'incontro tra Bautista Agut e la sorpresa Hanfmann, battaglia di stampo tedesco tra Struff e A.Zverev. Il giovane Zverev ha dalla sua i due precedenti, ma sul rosso non riesce ad esprimere al meglio il suo tennis. Struff, di contro, è in un periodo positivo, può quindi insidiare il più quotato rivale. Da sottolineare anche il match tra Pella, fatale al nostro Fognini, e Zeballos, semifinalista a Barcellona e qui in grado di regolare Seppi e Kohlschreiber. Infine, Chung - Klizan.

CENTRE COURT STARTS AT 11:30 AM

QF (Q) Yannick Hanfmann VS (2) Roberto Bautista Agut

NOT BEFORE 1:30 PM

QF (7) Jan-Lennard Struff VS (3) Alexander Zverev

QF (Q) Guido Pella VS Horacio Zeballos

NOT BEFORE 5:00 PM

QF Hyeon Chung VS Martin Klizan

Istanbul

Lajovic e Schwartzman danno il là alla giornata turca, Cilic, in difetto in questo scorcio di stagione, deve prestare attenzione all'attaccante Darcis. Il belga, capace di grandi cose, può mettere pressione al croato, insinuare nella mente di Cilic il tarlo del dubbio. Di braccio e talento, poi, la partita tra Raonic e Tomic. Da valutare il primo - W di carattere con Bedene al terzo - da osservare il secondo. L'alterno australiano ha colpi da campione, ma pecca, spesso, in tenuta mentale.

GARANTI KOZA ARENA STARTS AT 12:30 PM

QF Dusan Lajovic VS (3) Diego Schwartzman

NOT BEFORE 2:30 PM

QF (8) Steve Darcis VS (2) WC Marin Cilic

NOT BEFORE 5:00 PM

QF (1) Milos Raonic VS (6) Bernard Tomic

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (SE) Laslo Djere VS (5) Viktor Troicki