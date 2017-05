Atp, i risultati dei quarti di finale a Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril

Alexander Zverev oggi in campo a Monaco di Baviera. Fonte: BMWOpen/Twitter

Giornata dedicata allo svolgimento dei quarti di finale, quella odierna a Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril, sede di tre tornei Atp 250 sulla terra rossa, in preparazione ai Masters 1000 di Madrid e Roma, con il primo al via la settimana prossima.

ISTANBUL

In Turchia prosegue la marcia dell'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding e campione uscente, che nel primo match del programma odierno si è sbarazzato in due set del serbo Dusan Lajovic. Suo avversario domani in semifinale, il croato Marin Cilic, che ha annichilito con un doppio 6-1 il belga Steve Darcis. Avanza anche il canadese Milos Raonic, che grazie a due tie-break particolarmente combattuti elimina l'australiano Bernard Tomic. Domani Raonic affronterà il serbo Viktor Troicki, che ha eliminato il connazionale Laslo Djere, ritiratosi nel corso del secondo set. I risultati:

Raonic (1) - Tomic (6) 7-6(4) 7-6(6)

Djere (SE) - Troicki (7) 2-6 3-2 ritiro

Lajovic - Schwartzman (3) 5-7 2-6

Darcis (8) - Cilic (2) 1-6 1-6

MONACO DI BAVIERA

Fatica, ma si qualifica per le semifinali del torneo di casa di Monaco di Baviera, il tedesco Alexander Zverev. Il giovane Sascha va sotto di un set nel derby con il connazionale Jan-Lennard Struff, salvo poi ribaltare l'esito dell'incontro aggiudicandosi i due tie-break dei successivi parziali. Domani Zverev affronterà il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut, impostosi con un doppio 6-3 sul qualificato tedesco Yannick Hanfmann. Lunga battaglia invece nel derby argentino tra Guido Pella e Horacio Zeballos, vinta dal primo al tie-break del terzo, mentre è stato rinviata a domani la conclusione della sfida tra il sudcoreano Hyeon Chung e lo slovacco Martin Klizan. I risultati:

Hyeon Chung - Klizan 6-4 3-6 2-2 interrotta

Pella (Q) - Zeballos 6-3 6-7(5) 7-6(3)

Struff (7) - A. Zverev (3) 6-3 6-7(3) 6-7(5)

Hanfmann (Q) - Bautista Agut (2) 3-6 3-6

ESTORIL

Dominio spagnolo in Portogallo, dove la testa di serie numero uno, l'asturiano Pablo Carreno Busta elimina il campione uscente, il connazionale Nico Almagro. Successo importante anche per il valenciano David Ferrer, che annienta lo statunitense Ryan Harrison. In sessione serale, il sudafricano Kevin Anderson la spunta al tie-break del terzo set contro il francese Richard Gasquet. Ancora in corso l'incontro tra il giapponese Daniel e il lussemburghese Muller. I risultati:

Carreno Busta (1) - Almagro 6-2 6-4

Ferrer (4) - Harrison 6-4 6-0

Anderson - Gasquet (2) 6-2 3-6 7-6(4)