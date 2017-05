ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di sabato, le semifinali - Foto: ATP

Estoril

Derby di Spagna ad inaugurare la giornata portoghese. Un David Ferrer tirato a lucido affronta la prima testa di serie del torneo, Carreno Busta, capace di pregevoli cose nella stagione corrente. Un solo precedente in archivio, a sorpresa non sul rosso, superficie che esalta entrambi i contendenti. A Wimbledon, nel 2014, affermazione in quattro di Ferrer, pronto a dar battaglia anche nel pomeriggio. A seguire, due tennisti dalle diverse caratteristiche. Guerra di servizio, Muller attende Anderson, reduce da un bel successo su Gasquet.

NOT BEFORE 3:00 PM

SF (1) Pablo Carreno Busta VS (4) WC David Ferrer

SF (3) Gilles Muller VS Kevin Anderson

Monaco

A Monaco, quadro da definire, è ancora in corso, infatti, l'ultimo quarto tra Chung e Klizan. Si riparte, sul campo uno, da una situazione d'equilibrio. Un set per parte, 32 Chung nel terzo. Chi vince, sfida poi il qualificato Pella. In precedenza, sul Centrale, il giovane A.Zverev incrocia la racchetta con Bautista Agut. Due precedenti, favorevoli allo spagnolo, fin qui in difetto in questa stagione. Pronostico aperto, Zverev, sulla terra, è meno dominante.

NOT BEFORE 1:30 PM

SF (3) Alexander Zverev VS (2) Roberto Bautista Agut

NOT BEFORE 3:00 PM

SF Hyeon Chung or Martin Klizan VS (Q) Guido Pella

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON / TO FINISH TBF 6/4 3/6 3/2

QF Hyeon Chung VS Martin Klizan

Istanbul

In Turchia, due i protagonisti attesi. Marin Cilic approda al penultimo atto dopo il periodico 61 rifilato a Darcis. Una scossa di elettricità per dare un senso al suo 2017. Esame di maturità tra qualche ora, lo specialista Schwartzman sulla sua strada. Milos Raonic, al rientro qui ad Istanbul, gioca invece con Viktor Troicki. Raonic guida 4-1 la rivalità, ma è la prima fermata sulla terra, attenzione quindi alle naturali variabili dettate dalla superficie.

NOT BEFORE 5:00 PM

SF (3) Diego Schwartzman VS (2) WC Marin Cilic

NOT BEFORE 7:00 PM

SF (1) Milos Raonic VS (5) Viktor Troicki