Atp, le semifinali di Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril

Marin Cilic oggi a Istanbul. Fonte: IstanbulOpen

Battute conclusive per i tornei Atp 250 di Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril, tutti in corso di svolgimento sulla terra rossa, e che da lunedì lasceranno spazio al Master 1000 di Madrid, prima vera tappa di avvicinamento al Roland Garros che prenderà il via a fine mese.

ISTANBUL

Si ferma in semifinale la corsa dell'argentino Diego Schwartzman, detentore del titolo del torneo di Istanbul. Il giocatore sudamericano è stato infatti sconfitto nel primo pomeriggio dal croato Marin Cilic, in un match caratterizzato da un primo set a senso unico e da un secondo parziale combattuto e decisosi al tie-break, vinto da Cilic per nove punti a sette. Ora il numero due del seeding turco affronterà domani in finale il canadese Milos Raonic (1-1 i precedenti), che ha regolato in due set il serbo Viktor Troicki. I risultati:

Raonic (1) - Troicki (5) 6-2 6-3

Schwartzman (3) - Cilic (2) 1-6 6-7(7)

MONACO DI BAVIERA

Doppia fatica a Monaco di Baviera per il sudcoreano Hyeon Chung. Il giovane giocatore mancino riesce prima a concludere in suo favore la il quarto di finale interrotto ieri per oscurità contro Martin Klizan, poi deve arrendersi al qualificato argentino Guido Pella, che la spunta all'ultimo respiro nel terzo parziale. Nel mezzo, bella vittoria dell'idolo di casa Alexander Zverev, che regola lo spagnolo Roberto Bautista Agut e domani andrà a caccia del secondo titolo stagionale dopo quello vinto sul veloce indoor di Montpellier. Nessun precedente tra i due finalisti. I risultati:

Hyeon Chung - Pella (Q) 6-4 5-7 4-6

A. Zverev (3) - Bautista Agut (2) 7-5 7-5

ESTORIL

Nessun problema per la testa di serie numero del tabellone portoghese, l'asturiano Pablo Carreno Busta, che si sbarazza in due set del più esperto connazionale David Ferrer. Domani sfida in finale con il lussemburghese Gilles Muller (1-1 i precedenti), impostosi con lo score di 7-5 6-4 sul sudafricano Kevin Anderson. I risultati:

Carreno Busta (1) - Ferrer (3) 6-3 6-3

Muller (3) - Anderson 7-5 6-4