ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di domenica, le finali

Estoril

Pablo Carreno Busta batte, con periodico 63, il connazionale David Ferrer ed approda all'atto ultimo del torneo. Scherzi del destino, tre partite tutte di stampo spagnolo per Carreno, puntuale nel domare, in precedenza, Robredo ed Almagro. Oggi, in finale, parte da favorito, in virtù di attitudine e superficie. L'avversario è il veterano Gilles Muller, capace di ottime cose in stagione sul veloce e bravo nel controllare Anderson in semi. Due precedenti, un successo per parte. Qui in Portogallo, W Carreno nel 2015.

ESTÁDIO MILLENNIUM STARTS AT 1:30 PM

NOT BEFORE 4:00 PM

F (1) Pablo Carreno Busta VS (3) Gilles Muller

Monaco

A Monaco, l'attesa è ovviamente per il talentino di casa A.Zverev. Maltrattato a Monte-Carlo e Barcellona, ha l'occasione per lasciare un segno tangibile sul rosso. Di fronte a lui, nel primo pomeriggio, Guido Pella, giocatore ostico, in ottima condizione. Percorso lungo per Pella, dalle qualificazioni alla semifinale, all'orizzonte un titolo inatteso. Unico incrocio tra i due, al Challenger di Heilbronn del 2015. Vittoria, in finale, di Zverev.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:30 PM

F (Q) Guido Pella VS (3) Alexander Zverev

Istanbul

In Turchia, tutto secondo pronostico, Raonic piega Troicki, Cilic supera Schwartzman. La finale è quindi tra il canadese, prima testa di serie, e il croato, seconda forza. Solo due incontri nel circuito tra due giocatori da tempo in evidenza. Istanbul è occasione di riscatto, i problemi fisici di Raonic, l'alterno incedere di Cilic. Un successo, pesante, può nobilitare la stagione, accrescere fiducia ed autostima. Prediligono, entrambi, altro terreno, qui il braccio armato si fa meno devastante, occorre quindi mettere in campo spirito di sacrificio ed attenzione. Match in equilibrio.

GARANTI KOZA ARENA STARTS AT 2:00 PM

NOT BEFORE 5:00 PM

F (1) Milos Raonic VS (2) WC Marin Cilic

