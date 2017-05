ATP Madrid - Il programma di lunedì - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Un primo antipasto nella giornata di ieri, quest'oggi entra nel vivo anche il torneo maschile sul rosso di Madrid. Il campo centrale è principalmente dedicato al circuito WTA, ma spiccano comunque due confronti. David Ferrer, semifinalista all'Estoril, gioca con il qualificato Kukushkin. A seguire, un altro spagnolo, Feliciano Lopez, opposto ad Escobedo. Di ben altro tenore il programma sull'Arantxa Sanchez. Grigor Dimitrov, dopo un avvio di stagione ai limiti della perfezione, vive l'ennesima fase di stallo di carriera. Tre eliminazioni al primo turno, l'ultima a Monte-Carlo con Struff. Gioca con Kohlschreiber, temibile specie su questa superficie. Derby di Francia, poi, tra Monfils e Simon. Otto precedenti, guida 6-2 Simon, KO lo scorso anno a Tokyo. Un solo passaggio su terra, ad Amburgo nel 2011, W Simon. Infine, Tsonga. Sfida in serata Kuznetsov.

Sul campo n.3, dopo l'incrocio tra Garcia Lopez e Copil, tocca a Tomas Berdych. Ultima apparizione con Cilic a Monte-Carlo, a Madrid duella con Istomin. 5-0 al momento, lo scorso anno, in questo torneo, periodico 63 per il ceco. Kyrgios - Baghdatis è, invece, confronto per palati fini. L'australiano prova a salire di colpi su una superficie che inibisce il suo braccio, il cipriota tenta di ribaltare il pronostico. Unico precedente a Miami, nel 2016. Passeggiata di Kyrgios, 62 61.

Sul 4, Haase - Evans, Granollers - Mayer e Mahut - Sock. A completare il quadro, le due partite sul 5. Bellucci - Cuevas è match da rosso, il LL Donaldson trova il qualificato Mannarino.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD David Ferrer VS (Q) Mikhail Kukushkin

NOT BEFORE 9:30 PM

1ST RD (Q) Ernesto Escobedo VS Feliciano Lopez

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (12) Grigor Dimitrov VS Philipp Kohlschreiber

1ST RD (15) Gael Monfils VS Gilles Simon

NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD (Q) Andrey Kuznetsov VS (10) Jo-Wilfried Tsonga

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (WC) Guillermo Garcia-Lopez VS (WC) Marius Copil

1ST RD (11) Tomas Berdych VS (Q) Denis Istomin

1ST RD (16) Nick Kyrgios VS Marcos Baghdatis

PISTA 4 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Robin Haase VS Daniel Evans

1ST RD Marcel Granollers VS Florian Mayer

1ST RD Nicolas Mahut VS (14) Jack Sock

PISTA 5 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Thomaz Bellucci VS Pablo Cuevas

1ST RD (LL) Jared Donaldson VS (Q) Adrian Mannarino