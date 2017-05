Atp Madrid, avanti Dimitrov e Kyrgios. Fuori Monfils

Grigor Dimitrov oggi a Madrid. Fonte: WeAreTennis.com

Seconda giornata di tennis al Master 1000 di Madrid, secondo torneo Atp stagionale sulla categoria che si disputa sulla terra rossa. Dopo le vittorie di ieri di Fabio Fognini e David Goffin, avanza al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero dodici, che supera in due set combattuti il tedesco Philipp Kohlschreiber. Male invece il francese Gael Monfils, numero quindici del seeding, che gioca un match schizofrenico contro il connazionale Gilles Simon: dopo aver vinto il primo set con lo score di 6-0, LaMonf perde il secondo con lo stesso punteggio, per poi alzare bandiera bianca al tie-break decisivo.

Gael Monfils. Fonte: Twitter

Tra le teste di serie, eliminato anche l'americano Jack Sock, sorpreso in volata al terzo da Nicolas Mahut, mentre si qualifica per il secondo turno Tomas Berdych: il ceco regola in due set l'uzbeko Denis Istomin. Vince a fatica anche l'uruguaiano Pablo Cuevas, al tie-break decisivo contro il brasiliano Thomaz Bellucci. Avanti anche l'olandese Robin Haase, il tedesco Florian Mayer, lo statunitense Jared Donaldson e il romeno Marius Copil, che domani testerà le ambizioni del numero uno al mondo Andy Murray. La spunta al terzo set il veterano spagnolo David Ferrer, che ha bisogno di due ore di gioco per piegare la resistenza del kazako Mikhail Kukushkin. In sessione serale Nick l'australiano Nick Kyrgios supera in due set il cipriota Marcos Baghdatis, mentre gli incontri di Jo-Wilfried Tsonga e Feliciano Lopez si protraggono ben oltre le ore 23.30. Tutti i risultati del lunedì del Mutua Open di Madrid:

Garcia-Lopez (WC) - Copil (WC) 6-7(6) 6-4 6-7(9)

Dimitrov (12) - Kohlschreiber 7-6(7) 6-4

Donaldson (LL) - Mannarino (Q) 7-5 6-3

Bellucci (Q) - Cuevas 6-7(2) 6-4 6-7(6)

Mahut - Sock (14) 6-4 0-6 7-6(4)

Berdych (11) - Istomin (Q) 6-4 6-4

Haase - Evans 7-5 6-2

Granollers - F. Mayer 5-7 5-7

Kyrgios (16) - Baghdatis 7-6(1) 6-4

Ferrer - Kukushkin (Q) 2-6 7-6(1) 6-4

Monfils (15) - Simon 6-0 0-6 6-7(0)

