ATP Madrid - Il programma di martedì, c'è Murray - Source: Denis Doyle/Getty Images Europe

In campo maschile, alternanza quest'oggi di incontri di primo e secondo turno. Sul Manolo Santana, Andy Murray. Il britannico, primo giocatore del torneo, attende Marius Copil, presente a Madrid grazie a una wild card. Primo incrocio in carriera, Murray approda al match dopo la semifinale di Barcellona, in cerca del primo squillo di stagione. In precedenza, il bombardiere Karlovic affronta Bautista Agut, in serata tocca ad Alexander Zverev. Per il giovane teutonico, titolo a Monaco - finale vincente con Pella - ora la capitale spagnola per confermare la crescita su terra. Zverev sfida Verdasco, un solo incontro in archivio, a Metz nel 2015.

Tre partite sull'Arantxa Sanchez. Derby tra Robredo e Almagro, poi Carreno Busta osserva l'indecifrabile Paire. Per superficie e consistenza, favorito Carreno, Paire ha però colpi importanti. La Francia si gode poi il confronto tra Pouille ed Herbert, al tabellone principale dopo un buon percorso di qualificazione.

Sul 3, personaggi di spicco. Ramos Vinolas, finalista a Monte-Carlo, trova Schwartzman, Goffin duella con Florian Mayer. 2-1 Mayer, dalla sua anche l'unico incontro sul rosso. Buon avvio con Granollers per Mayer, successo con Khachanov per Goffin. Infine, Thiem. L'austriaco scende in campo con il LL Donaldson, positivo all'esordio con Mannarino. Battuto da Nadal a Barcellona, nell'atto conclusivo, Thiem impugna nuovamente la racchetta a Madrid.

Sul 4, M.Zverev prova a sorprendere Coric, Gilles Muller - Haas è invece match per palati fini. Sul 5, a completare il programma, Harrison - Tomic.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Ivo Karlovic VS Roberto Bautista Agut

2ND RD (1) Andy Murray VS (WC) Marius Copil

NOT BEFORE 8:00 PM

1ST RD Alexander Zverev VS Fernando Verdasco

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (WC) Tommy Robredo VS (WC) Nicolas Almagro

1ST RD Benoit Paire VS Pablo Carreno Busta

1ST RD (Q) Pierre-Hugues Herbert VS (13) Lucas Pouille

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Albert Ramos-Vinolas VS Diego Schwartzman

2ND RD Florian Mayer VS (9) David Goffin

2ND RD (LL) Jared Donaldson VS (8) Dominic Thiem

PISTA 4 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Mischa Zverev VS (LL) Borna Coric

1ST RD (PR) Tommy Haas VS Gilles Muller

PISTA 5 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Ryan Harrison VS Bernard Tomic