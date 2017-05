Atp Madrid, avanzano Murray e Thiem. Ok Goffin e Zverev, male gli spagnoli

Andy Murray oggi a Madrid. Fonte: WeAreTennis

Esordio vincente al Master 1000 di Madrid per Andy Murray. Lo scozzese, numero uno al mondo, supera il secondo turno (dopo il bye ricevuto al primo) battendo il romeno Marius Copil, in un match vinto in due set. Si qualifica per il terzo turno anche il belga David Goffin, che fatica solo un set contro il tedesco Florian Mayer. Male invece gli spagnoli più attesi: eliminati Roberto Bautista Agut, messo k.o. dal servizio di Ivo Karlovic, Pablo Carreno Busta, vincitore all'Estoril e sconfitto oggi dal francese Benoit Paire, e il finalista di Montecarlo Albert Ramos-Vinolas, spazzato via dall'argentino Diego Schwartzman.

Dominic Thiem. Fonte: LiveTennis

Non sbaglia invece Dominic Thiem, l'austriaco numero otto del tabellone di Madrid che si impone in due parziali sull'americano Jared Donaldson. Sorride invece Nico Almagro, che si aggiudica un derby vintage con il connazionale Tommy Robredo. Fuori un altro superveterano come Tommy Haas, regolato dal lussemburghese Gilles Muller, mentre prosegue la corsa dell'americano Ryan Harrison, che approfitta delle consuete incertezze dell'australiano Bernard Tomic. Ancora sconfitto il tedesco Mischa Zverev, k.o. in due set contro il lucky loser croato Borna Coric, mentre in serata il fratello Alexander supera in due parziali il mancino di casa Fernando Verdasco. Da segnalare l'eliminazione della testa di serie numero tredici, il francese Lucas Pouille, sconfitto a sorpresa dal connazionale Pierre-Hugues Herbert. Tutti i risultati del martedì al Mutua Open di Madrid:

Murray (1) - Copil (WC) 6-4 6-3

M. Zverev - Coric (LL) 3-6 6-7(5)

Herbert (Q) - Pouille (13) 7-6(5) 6-7(4) 6-3

Karlovic - Bautista Agut 7-6(4) 6-7(9) 7-6(7)

Donaldson (LL) - Thiem (8) 3-6 4-6

Paire - Carreno Busta 6-3 6-4

Haas - Muller 4-6 6-7(7)

A. Zverev - Verdasco 7-5 6-3

F. Mayer - Goffin (9) 6-7(3) 0-6

Harrison - Tomic 7-5 4-6 6-2

Ramos-Vinolas - Schwartzman 1-6 3-6

Robredo (WC) - Almagro (WC) 3-6 6-3 1-6