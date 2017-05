ATP Madrid - Il programma di mercoledì: Fognini - Nadal, in campo anche Djokovic e Wawrinka - Source: Alex Caparros/Getty Images Europe

Giornata di gala a Madrid. Il Manolo Santana accoglie, in sequenza, la seconda, la terza e la quarta testa di serie. Djokovic, in difficoltà, attende Nicolas Almagro, presente nella capitale grazie a una wild card e brillante contro Robredo. Un punto interrogativo circonda Nole, diversi nomi vicini al campione serbo, in cerca di una guida dopo la recente rivoluzione. Possibile approdo di Agassi alla sua corte? Nel frattempo, c'è il tennis giocato e Djoko punta a consolidare la tradizione favorevole, 4-1 con Almagro all'alba della partita odierna.

L'Italia si aggrappa a Fognini, ma il muro Nadal appare privo di crepe. Incontro numero 12, conduce 8-3 Rafa, 4-2 se si parla di terra. Fognini ha i colpi per scalfire Nadal, ma lo spagnolo è in fiducia - titolo a Monte-Carlo e Barcellona - e cavalca l'onda dell'ultimo sigillo a Miami con Fabio, 61 75 in una semi con poca storia. A seguire, Wawrinka - Paire. Sorprendente l'affermazione del transalpino all'esordio con Carreno Busta, Wawrinka rientra invece dopo il torneo di Monte-Carlo. Dipende dalla versione dello svizzero, ovviamente favorito.

Sull'Arantxa Sanchez, Nishikori impugna nuovamente la racchetta. Lungo stop post Miami, oggi l'insidia Schwartzman, argentino che predilige questa superficie. Ferrer - Tsonga è match d'altri tempi, due veterani in cerca di gloria. Non giocano uno contro l'altro dal 2013, 3-1 Ferrer nei precedenti, l'ultimo al Roland Garros. Avvio titubante, ora esame importante. Simon parte in vantaggio con F.Lopez, il LL Coric attende Herbert, infine A.Zverev - Cilic. Incontro di cartello, il vincitore di Monaco affronta il vincitore di Istanbul.

Sul 3, duello di forza tra Raonic e Muller, Dimitrov "osserva" Karlovic, sul 4 Kyrgios - Harrison, sul 5, a completare il quadro, Berdych - Haase e Cuevas - Mahut.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (WC) Nicolas Almagro VS (2) Novak Djokovic

2ND RD Fabio Fognini VS (4) Rafael Nadal

NOT BEFORE 9:30 PM

2ND RD (3) Stan Wawrinka VS Benoit Paire

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (6) Kei Nishikori VS Diego Schwartzman

2ND RD David Ferrer VS (10) Jo-Wilfried Tsonga

2ND RD Gilles Simon VS Feliciano Lopez

2ND RD (LL) Borna Coric VS (Q) Pierre-Hugues Herbert

2ND RD Alexander Zverev VS (7) Marin Cilic

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (5) Milos Raonic VS Gilles Muller

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD (12) Grigor Dimitrov VS Ivo Karlovic

PISTA 4 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (16) Nick Kyrgios VS Ryan Harrison

PISTA 5 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (11) Tomas Berdych VS Robin Haase

2ND RD Pablo Cuevas VS Nicolas Mahut